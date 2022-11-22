Учені зробили електрогенератор зі звичайного скотчу: як він працює (фото)

Простий пристрій видав потужність 169,6 Вт на 1 квадратний метр.

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Учений Ганг Ван і його команда з Університету Алабами (США) запропонували модель так званого трибоелектричного генератора з клейкої стрічки, пластику та металу. Пристрій із цих компонентів настільки ж продуктивний, як і складніші й дорожчі моделі, пише newatlas.com.

Генератор сконструювали з двостороннього скотчу (такі продаються в супермаркетах) і пластикової плівки, причому плівка розташована між тонкими алюмінієвими пластинами. Стиснення й ослаблення пластин генерує електрику, і чим більший тиск, тим більше електроенергії вдається виробити.

У результаті генератор, що має 2 електроди, продемонстрував потужність 169,6 Вт на 1 кв. м. Учені заявили, що їхній пристрій на 47% потужніший, ніж інші трибоелектричні генератори. Генератор зі скотчу змусив світитися 476 світлодіодів, поки вчені стискали та розтискали плівково-алюмінієві шари.

[ + – ] Генератор із плівки, скотчу й алюмінієвих пластин Фото: ACS Omega

Загалом вони довели, що така проста електростанція здатна забезпечити електрикою мікроелектроніку. Подібного роду пристрої можуть застосовуватися не тільки для живлення пристроїв, які можна носити. Наприклад, ними можна було б оснастити покриття підлог у будинках, і тоді б енергія генерувалася під упливом ваги людей, які ходять по підлозі. Або енергія могла б генеруватися за рахунок натискань на сенсорні дисплеї, йдеться в матеріалі.

[ + – ] Електрогенератор зі скотчу

Раніше ми писали про те, що електрогенератор моделі SBP2000 оснастили протоколом зв'язку 4G. А ще до цього пристрою можна підключити 12 електроприладів, щоб зарядити.

Відомо також, що супутники, які запускаються на навколоземну орбіту, вчені запропонували обладнати сонячними панелями. Ці батареї будуть у 1000 разів тоншими, ніж волосся людини.