Представлений "найшвидший" портативний генератор ємністю 2096 Вт⋅год на сонячних батареях

Електростанція підтримує зв'язок 4G, навіть перебуваючи за межами мережі, і здатна живити 12 гаджетів одночасно.

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Компанія Zendure анонсувала електростанцію SBP2000, здатну одночасно живити 12 пристроїв. Докладніше про новинку повідомляє сайт виробника.

Портативний генератор має значну місткість — 2096 Вт⋅год і вихідну потужність в 2000 Вт. Це означає, що пристрій може використовуватися як аварійне джерело живлення для будинку, квартири або електромобіля. "Він може навіть заряджати Tesla", — сказано на сайті компанії-виробника.

За 1 год генератор зарядиться з 0% до 80%, а за 1,5 год — на всі 100%, що робить його чи не найшвидшим на ринку. SBP2000 можна заряджати від мережі, а можна і за допомогою сонячних панелей, що дуже непогано, якщо немає електроживлення. На додаток, генератор оснащений функцією безперебійного живлення UPS, системою BMS, що визначає напругу і контролює його, щоб убезпечити пристрої, що заряджаються від електростанції, від стрибків.

Також портативний генератор оснастили технологіями GPS та 4G IoT, завдяки чому він підтримує зв'язок 4G, навіть перебуваючи поза мережею.

Що стосується сонячної панелі, вона складається з монокристалічних елементів. За словами виробника, це робить її на 22,5% енергоефективнішою, ніж полікристалічні аналоги. Монокристалічна кремнієва сонячна панель Zendure 200W має потужність 200 Вт і здатна живити електростанцію в будь-який час доби. Сонячна батарея, як і генератор теж портативна, вона складається в 4 рази і поміщається в невеликому кейсі. Крім того, пристрій пило- та водонепроникний, відповідно до стандарту IP67. Цього змогли досягти, зробивши її конструкцію безшовною та цільною. За допомогою спеціальної регульованої підставки користувачі можуть розміщувати сонячну панель у будь-якому напрямку, утримуючи її під ідеальним кутом для максимальної продуктивності.

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