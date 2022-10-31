Представлен "самый быстрый" портативный генератор емкостью 2096 Втч на солнечных батареях

Электростанция поддерживает связь 4G, даже находясь вне сети, и способна питать 12 гаджетов одновременно.

Related video

Компания Zendure анонсировала электростанцию SBP2000, способную одновременно питать 12 устройств. Подробнее о новинке сообщает сайт производителя.

Портативный генератор имеет внушительную емкость — 2096 Втч и выходную мощность в 2000 Вт. Это означает, что устройство может использоваться в качестве аварийного источника питания для дома, квартиры или электромобиля. "Он может даже заряжать Tesla", — сказано на сайте компании-производителя.

За 1 ч генератор зарядится с 0% до 80%, а за 1,5 ч — на все 100%, что делает его едва ли не самым быстрым на рынке. SBP2000 можно заряжать от сети, а можно и при помощи солнечных панелей, что весьма неплохо, если нет электропитания. В добавок, генератор оснащен функцией бесперебойного питания UPS, системой BMS, определяющей напряжение и контролирующей его, чтобы обезопасить заряжающиеся от электростанции устройства, от скачков.

Также портативный генератор оснастили технологиями GPS и 4G IoT, благодаря чему он поддерживает связь 4G, даже находясь вне сети.

Что касается солнечной панели, то она состоит из монокристаллических элементов. По словам производителя, это делает ее на 22,5% более энергоэффективной, чем поликристаллические аналоги. Монокристаллическая кремниевая солнечная панель Zendure 200W обладает мощностью 200 Вт и способна питать электростанцию в любое время суток. Солнечная батарея, как и генератор, тоже портативная, она складывается в 4 раза и помещается в небольшом кейсе. Кроме того, устройство пыле- и водонепроницаемо, в соответствии со стандартом IP67. Этого смогли достичь, сделав ее конструкцию бесшовной и цельной. При помощи специальной регулируемой подставки пользователи смогут размещать солнечную панель в любом направлении, удерживая ее под идеальным углом для максимальной производительности.

Ранее мы сообщали о том, что как выбрать бесперебойник, если у вас постоянно отключают электроэнергию.