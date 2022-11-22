Ученые сделали электрогенератор из обычного скотча: как он работает (фото)

Простое устройство выдало мощность 169,6 Вт на 1 квадратный метр.

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Ученый Ганг Ван и его команда из Университета Алабамы (США) предложили модель так называемого трибоэлектрического генератора из клейкой ленты, пластика и металла. Устройство из данных компонентов столь же производительно, как и более сложные и дорогостоящие модели, пишет newatlas.com.

Генератор сконструировали из двустороннего скотча (такие продаются в супермаркетах) и пластиковой пленки, причем пленка находится между тонкими алюминиевыми пластинами. Сжатие и ослабление пластин генерирует электричество, и чем больше давление, тем больше электроэнергии удается выработать.

В итоге генератор, имеющий 2 электрода продемонстрировал мощность169,6 Вт на 1 кв. м. Ученые заявили, что их устройство на 47% мощнее, чем другие трибоэлектрические генераторы. Генератор из скотча заставил светиться 476 светодиодов, пока ученые сжимали и разжимали пленочно-алюминиевые слои.

[ + – ] Генератор из пленки, скотча и алюминиевых пластин Фото: ACS Omega

В общем, они доказали, что такая простая электростанция способна обеспечить электричеством микроэлектронику. Подобного рода устройства могут применяться не только для питания носимых устройств. Например, ими можно было бы оснастить покрытие полов в зданиях, и тогда бы энергия генерировалась под воздействием веса шагающих по полу людей. Или же энергия могла бы генерироваться за счет нажатий на сенсорные дисплеи, говорится в материале.

[ + – ] Электрогенератор из скотча

Ранее мы писали о том, что электрогенератор модели SBP2000 оснастили протоколом связи 4G. А еще к этому устройству можно подключить 12 электроприборов, чтобы зарядить.

Известно также, что спутники, запускаемые на околоземную орбиту, ученые предложили оборудовать солнечными панелями. Эти батареи будут в 1000 раз тоньше, чем волос человека.