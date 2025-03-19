Створюють золото, платину і плутоній: докази космічних вибухів знайдено на дні моря

Після того, як було виявлено уламки зіткнення двох зірок, які плавають в океані, вчені тепер хочуть знайти такі докази на Місяці.

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Уламки деяких із найпотужніших вибухів у Всесвіті виявилися ближчими, ніж можна було подумати. Можливо, коли ви плавали в морі, і ці уламки також були поруч. Вчені провели аналіз зразків із глибин моря і виявили унікальний різновид радіоактивного плутонію. Цей ізотоп плутонію є уламками рідкісного типу космічного вибуху, відомого як кілонова, який стався поруч із Землею приблизно 10 млн років тому. Але для підтвердження цього вибуху будуть потрібні додаткові докази, і вчені думають, що знають, де їх знайти: на поверхні Місяця, пише Live Science.

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Астроном Брайан Філдс з Університету штату Іллінойс в Урбані-Шампейні каже, що ми живемо на кладовищі наднових. Ці вибухи зірок створюють крихітні частинки, які можуть буквально пролитися дощем на Землю. Вони будуть накопичуватися в глибинах океану, а також перебуватимуть на Місяці.

Філдс будував теорії про це космічне сміття з 1990-х років. Але тільки в 2004 році вчені почали знаходити залишки вибухів наднових у зразках з океанів і морів. Вони виявили сліди радіоактивної версії заліза, яка не трапляється природним чином на Землі і може бути пояснена тільки вибухом зірки у вигляді наднової, який стався відносно недавно не так далеко від Землі.

У наступні роки Філідс і його команда виявили в океанах і морях ще більше доказів того, що десь поруч із нами вибухнули зірки. Вчені припустили, що два вибухи наднових сталися поруч із нашою планетою приблизно 3 і 8 млн років тому.

Нещодавно вчені виявили ще більш рідкісну речовину в зразках із дна моря: радіоактивний ізотоп плутонію. Це відкриття вимагало переосмислити їхнє походження.

Автори дослідження вважають, що варіант плутонію, який вони виявили, прибув на Землю після вибуху кілонової. Він відбувається, коли дві нейтронні зірки стикаються одна з одною. Кілонові, також, як і наднові, виробляють деякі з найрідкісніших хімічних елементів на нашій планеті, такі як золото і платина.

Філдс підозрює, що окремий вибух кілонової передував двом раніше ідентифікованим надновим, і він стався приблизно 10 млн років тому. Ці різні вибухи утворили свого роду радіоактивний коктейль, впровадивши в зразки на Землі гібридну сигнатуру заліза і плутонію.

Філдс і його команда все ще хочуть провести більше досліджень, щоб підкріпити свою теорію. Вони хочуть отримати зразки з Місяця для вивчення, які мають зібрати астронавти NASA в найближчому майбутньому після висадки на супутник Землі.

За допомогою місячного ґрунту вчені сподіваються підтвердити, що ця кілонова справді сталася, а також визначити, коли і де вона сталася. Завдяки своїй простішій геології, Місяць має надати чіткішу картину того, як саме космічне сміття приземлилося там.

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