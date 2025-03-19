Дорогоцінний камінь: матеріал із сапфіра допоможе створити екрани, що не б'ються, та антивідблискове скло

Сапфір — це не просто дорогоцінний камінь. Вчені створили новий матеріал на основі сапфіра, який може зробити революцію в різних галузях.

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Сапфір відомий не тільки як дорогоцінний камінь, який цінують ювеліри, а й як дуже твердий мінерал, який цінують науковці. Уявіть собі екран телефону, який ніколи не дряпається, скло, що усуває відблиски, або скло, яке залишається чистим у будь-яку погоду. Завдяки новому відкриттю вчених усе це стало ближче до реальності. Дослідники розробили новий метод поліпшення сапфірів і змогли перетворити його на більш цінний матеріал. Він може зробити революцію в різних галузях, починаючи від побутової електроніки і закінчуючи дослідженням космосу. Дослідження опубліковано в журналі Materials Horizons, пише Earth.

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Сапфір давно відомий своєю міцністю, що робить його незамінним матеріалом у різних галузях. Здатність сапфіра протистояти подряпинам робить його чудовим вибором для створення екранів і захисних покриттів. Але через те, що сапфір такий твердий, його виробництво є складним, а тому його не застосовують широко в повсякденних речах.

Вчені створили наноструктури на основі сапфіра, які зберігають чудові властивості цього матеріалу, але надають йому нові можливості. Ці структури забезпечують найвище співвідношення сторін, коли-небудь зареєстроване для сапфіра, тим самим підвищуючи його функціональність без шкоди для його довговічності.

Нова форма сапфіра поводиться інакше, ніж традиційний об'ємний сапфір. Хоча цей матеріал не такий стійкий до подряпин, як звичайний сапфір, він все ж сильно відрізняється від вольфраму і традиційного скла. Але найголовніше — цей матеріал здатний відштовхувати туман, пил і відблиски, зберігаючи при цьому свою структурну цілісність.

Створення сапфірових наноструктур відкриває можливість для створення нового покоління матеріалів, які є водночас міцними та багатофункціональними. Їхня здатність до самоочищення робить їх особливо корисними.

Сапфірові наноструктури роблять поверхні більш прозорими, а також запобігають їхньому запотіванню. Сапфірові наноструктури можна налаштувати так, щоб вони повністю відштовхували воду, зберігаючи поверхні сухими та чистими без зусиль.

Ця технологія може змінити наше повсякденне життя. Уявіть собі екран телефону, який ніколи не дряпається і залишається чистим навіть під яскравим сонячним світлом. Уявіть окуляри, які не запотівають, вікна автомобіля, які залишаються чистими незалежно від вологості. Також об'єктиви камер могли б працювати краще, без дратівливих відблисків. Навіть лобові стекла могли б перестати збирати пил, що дало б кращу видимість.

Галузі, яким потрібна ідеальна прозорість, такі як медична візуалізація, авіація і військова оптика, також могли б виграти від нової технології. Сапфірові наноструктури могли б допомогти створити більш міцне, більш надійне обладнання, яке служить довше і краще працює в критичних ситуаціях.

Матеріали на основі модифікованого сапфіра також можуть допомогти в дослідженні космосу. Накопичення пилу є серйозною проблемою для космічних апаратів і посадкових модулів. Пил знижує їхню ефективність і термін служби. Традиційні методи очищення неможливі в космосі, а значить потрібно використовувати самоочисні поверхні. За словами вчених, сапфірові поверхні, що самоочищаються, можуть підтримувати 98,7% вільної від пилу області, використовуючи тільки гравітацію.

Як уже писав Фокус, вчені виявили несподівану властивість свинцю, що суперечить деяким правилам фізики.

Також Фокус писав про те, що планета Уран, як з'ясувалося, не така, як ми думаємо. Учені з'ясували, що передостання за відстанню від Сонця планета насправді має ту саму особливість, що й три інші газові гіганти. Хоча є й відмінності.