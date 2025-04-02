Солнечные рога: как выглядит редкий "двойной восход" Солнца во время солнечного затмения (фото)
Астрофотографы из Канады, которые хотели запечатлеть частичное солнечное затмение, стали свидетелями редкого двойного восхода Солнца в небе над провинциями Нью-Брансуик и Квебек. На фотографиях видны "солнечные рога", отражения и всевозможные странные виды, когда Солнце поднималось над горизонтом и его частично закрыла собой Луна.
Об этом пишет Space.
29 марта, в то время как жители большей части Европы наблюдали частичное солнечное затмение в середине утра, в некоторых частях Северной Америки можно было увидеть восход Солнца во время затмения, когда нашу звезду частично закрыла собой Луна.
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Вот некоторые из впечатляющих фотографий, которые сделали жители Канады, когда наблюдали за восходом Солнца с территории провинций Нью-Брансуик и Квебек. На снимках можно увидеть, как редкий двойной восход Солнца, так и "солнечные рога", когда наша звезда была сильно закрыта Луной.
Андреа Жиронес, астрофотограф из Оттавы, Канада, опубликовала и впечатляющее составное изображение восходящего Солнца, которое находится в частичном затмении. По словам Жиронес, условия на небе позволили получить невероятно четкий вид восходящего Солнца во время удивительного астрономического события.
Еще одна фотография Жиронес представляет собой неотфильтрованный панорамный снимок перед восходом Солнца и составной снимок с отфильтрованными изображениями Солнца после того, как оно взошло.
Астрофотограф Йорг Шоппмейер наблюдал восходящее Солнце во время частичного затмения и его отражение в океане. Из этих снимков был создан видеоролик, размещенный на YouTube.
Астрофотографы Майк Кентрианакис и Кевин Вуд также сфотографировали "двойной восход Cолнца" в Квебеке. По словам Вуда, полумесяцы Солнца во время затмения одновременно прорываются через горизонт, создавая иллюзию двух восходов.
Как уже писал Фокус, новый космический телескоп NASA за 488 млн долларов сделал первые изображения Вселенной. 12 марта в космос был запущен новый инфракрасный телескоп NASA под названием SPHEREx. Он должен помочь увидеть Вселенную такой, какой ее еще никогда не видели астрономы, благодаря своим уникальным возможностям.
Также Фокус писал о том, что удивительные фотографии Земли с полярной орбиты, где еще не бывали люди, показали космические туристы миссии компании SpaceX Илона Маска.