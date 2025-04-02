Солнечные рога: как выглядит редкий "двойной восход" Солнца во время солнечного затмения (фото)

Астрофотографы из Канады, которые хотели запечатлеть частичное солнечное затмение, стали свидетелями редкого двойного восхода Солнца в небе над провинциями Нью-Брансуик и Квебек. На фотографиях видны "солнечные рога", отражения и всевозможные странные виды, когда Солнце поднималось над горизонтом и его частично закрыла собой Луна.

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Об этом пишет Space.

29 марта, в то время как жители большей части Европы наблюдали частичное солнечное затмение в середине утра, в некоторых частях Северной Америки можно было увидеть восход Солнца во время затмения, когда нашу звезду частично закрыла собой Луна.

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Вот некоторые из впечатляющих фотографий, которые сделали жители Канады, когда наблюдали за восходом Солнца с территории провинций Нью-Брансуик и Квебек. На снимках можно увидеть, как редкий двойной восход Солнца, так и "солнечные рога", когда наша звезда была сильно закрыта Луной.

Андреа Жиронес, астрофотограф из Оттавы, Канада, опубликовала и впечатляющее составное изображение восходящего Солнца, которое находится в частичном затмении. По словам Жиронес, условия на небе позволили получить невероятно четкий вид восходящего Солнца во время удивительного астрономического события.

"Двойной восход" Солнца Фото: space.com

Солнечное затмение Фото: space.com

Еще одна фотография Жиронес представляет собой неотфильтрованный панорамный снимок перед восходом Солнца и составной снимок с отфильтрованными изображениями Солнца после того, как оно взошло.

Составной снимок с изображениями Солнца Фото: space.com

Астрофотограф Йорг Шоппмейер наблюдал восходящее Солнце во время частичного затмения и его отражение в океане. Из этих снимков был создан видеоролик, размещенный на YouTube.

Астрофотографы Майк Кентрианакис и Кевин Вуд также сфотографировали "двойной восход Cолнца" в Квебеке. По словам Вуда, полумесяцы Солнца во время затмения одновременно прорываются через горизонт, создавая иллюзию двух восходов.

"Двойной восход" Солнца Фото: space.com

"Двойной восход" Солнца Фото: space.com

Как уже писал Фокус, новый космический телескоп NASA за 488 млн долларов сделал первые изображения Вселенной. 12 марта в космос был запущен новый инфракрасный телескоп NASA под названием SPHEREx. Он должен помочь увидеть Вселенную такой, какой ее еще никогда не видели астрономы, благодаря своим уникальным возможностям.

Также Фокус писал о том, что удивительные фотографии Земли с полярной орбиты, где еще не бывали люди, показали космические туристы миссии компании SpaceX Илона Маска.