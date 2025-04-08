Отец беглого экс-министра Ставицкого хочет вернуть изъятые 48 килограммов золота

Отец экс-министра энергетики Украины Эдуарда Ставицкого после закрытия уголовного дела "Межигорья" стремится вернуть себе 48 килограммов золота.

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Об этом говорится в постановлении Вышгородского районного суда от 28 марта.

Так, в декабре прошлого года в адрес суда поступило ходатайство от Анатолия Ставицкого о прекращении мер обеспечения уголовного производства в виде изъятого принадлежащего ему имущества, а именно золотых слитков весом 48 килограммов и хранения их как вещественных доказательств в АО "Укрэксимбанк", путем безотлагательного возврата имущества владельцу.

9 марта в суд поступило ходатайство от адвоката Ставицкого об истребовании вещей и документов у Национального банка Украины.

Адвокат в суде требовал поддержать ходатайство.

Прокурор на заседании возражал и отметил, что как следует из документов приобщенных к материалам дела, золото в банковских слитках общим весом 48 килограмм 201 граммов было отчуждено Государственным учреждением "Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней Украины" и средства после их реализации перешли в общий фонд Государственного бюджета Украины, а потому Анатолий Ставицкий никакого отношения к указанному золоту не имеет. Поэтому прокурор просил суд отказать в удовлетворении указанного ходатайства.

В июне 2024 года Вышгородский райсуд Киевской области по срокам давности закрыл дело против Эдуарда Ставицкого, которого обвиняли в том, что беглый президент Виктор Янукович завладел объектами комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье", где обустроил себе резиденцию.

Эдуард Ставицкий

Эдуард Ставицкий: что известно

Последние 10 лет бывший министр энергетики Украины Эдуард Ставицкий находился в розыске и был осужден заочно. Но когда встал вопрос освобождения от уголовной ответственности по срокам давности, то он вышел на видеосвязь с судом.

После закрытия дела был отменен арест имущества родственников министра, поэтому его отец инициировал возвращение изъятых 48 килограммов золота, которые ему якобы принадлежат. В конце концов суд принял решение, что Нацбанк должен предоставить информацию, хранится ли у них это золото и сообщить реальную рыночную стоимость этих слитков, поскольку Ставицкий собирается судиться о выплате ему возмещения за утраченное имущество.

После свержения режима Януковича, Ставицкий сбежал из Украины и с тех пор скрывался от следствия. Он переехал в Израиль, получил местное гражданство, сменил фамилию на Розенберг. Он поселился в элитном районе Кфар Шмарьягу под Тель-Авивом.

Напомним, что 8 апреля, состоялась внеочередная сессия Киевского городского совета. Во время сессии секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко уволили с должности.