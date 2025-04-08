Батько ексміністра-втікача Ставицького хоче повернути вилучені 48 кілограмів золота

Батько ексміністра енергетики України Едуарда Ставицького після закриття кримінальної справи "Межигірʼя" прагне повернути собі 48 кілограмів золота.

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Про це йдеться в ухвалі Вишгородського районного суду від 28 березня.

Так, у грудні минулого року на адресу суду надійшло клопотання від Анатолія Ставицького про припинення заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді вилученого належного йому майна, а саме золотих злитків вагою 48 кілограмів та зберігання їх як речових доказів в АТ "Укрексімбанк", шляхом невідкладного повернення майна власнику.

9 березня до суду надійшло клопотання від адвоката Ставицького про витребування речей та документів у Національного банку України.

Адвокат у суді вимагав підтримати клопотання.

Прокурор на засіданні заперечував та зазначив, що як вбачається з документів долучених до матеріалів справи, золото у банківських злитках загальною вагою 48 кілограм 201 грамів було відчужено Державною установою "Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України" та кошти після їх реалізації перейшли до загального фонду Державного бюджету України, а тому Анатолій Ставицький жодного відношення до вказаного золота не має. Через це прокурор просив суд відмовити у задоволені вказаного клопотання.

У червні 2024 року Вишгородський райсуд Київської області за строками давності закрив справу проти Едуарда Ставицького якого звинувачували у тому, що президент-втікач Віктор Янукович заволодів об’єктами комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я", де облаштував собі резиденцію.

Едуард Ставицький

Едуард Ставицький: що відомо

Останні 10 років колишній міністр енергетики України Едуард Ставицький перебував у розшуку і був засуджений заочно. Але коли постало питання звільнення від кримінальної відповідальності за строками давності, то він вийшов на відеозвʼязок із судом.

Після закриття справи було скасовано арешт майна родичів міністра, тож його батько ініціював повернення вилучених 48 кілограмів золота, які йому нібито належать. Зрештою суд ухвалив рішення, що Нацбанк має надати інформацію, чи зберігається у них це золото та повідомити реальну ринкову вартість цих злитків, оскільки Ставицький збирається позиватися щодо виплати йому відшкодування за втрачене майно.

Після повалення режиму Януковича, Ставицький втік із України і з того часу переховувався від слідства. Він переїхав до Ізраїлю, отримав місцеве громадянство, змінив прізвище на Розенберг. Він оселився у елітному районі Кфар Шмар'ягу під Тель-Авівом.

Нагадаємо, що 8 квітня, відбулася позачергова сесія Київської міської ради. Під час сесії секретаря Київради Володимира Бондаренка звільнили з посади.