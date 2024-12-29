В сердце вулкана расположено крупнейшее в мире кислотное озеро: где оно находится (фото)

Чрезвычайно кислотное кратерное озеро могло бы мгновенно растворить тело человека.

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В сердце действующего вулкана Иджен на острове Ява (Индонезия) находится крупнейшее в мире кислотное озеро Кавах Иджен. При этом вулкан известен также выбросами газа, которые при контакте с кислородом в атмосфере Земли создают синее пламя, пишет Live Science.

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Гигантский действующий вулкан Иджен имеет кратер, в котором находится крупнейшее в мире кислотное озеро. Вода в нем имеет уровень pH ниже 0,3 в тех частях озера, где гидротермальные жидкости поднимаются из недр земной коры, и наполняют воду минералами, а также серной и соляной кислотой.

Уровень pH 0,3 аналогичен уровню pH аккумуляторной кислоты, то есть раствора, который создает и хранит электрическую энергию в автомобилях. Для сравнения, кислотность желудочного сока составляет от 1,5 до 2, а лимонного сока — от 2 до 3. Несмотря на то, что в озере Кавах Иджен мгновенно могло бы раствориться тело человека, все же там живут микроорганизмы.

Несмотря на то, что в озере Кавах Иджен мгновенно могло бы раствориться тело человека, все же там живут микроорганизмы Фото: Wikipedia

Кратерное озеро имеет голубовато-зеленый цвет, и он настолько яркий, что его видно из космоса. Минералы и кислоты в озере придают воде бирюзовый цвет. Источником этих минералов и кислот является камера раскаленной магмы, расположенная под вулканом, который в последний раз извергался в 1999 году. Высота вулкана составляет 2769 метров, а ширина кратера составляет 700 на 800 метров.

Дождь регулярно пополняет водой кислотное озеро Кавах Иджен, но эта вода немедленно становится едкой из-за отверстий, которые непрерывно выпускают газ на дне озера. Когда кратер заполняется водой, она петерекает в ручей на западной стороне вулкана, который впадает в бассейн реки Баньюпахит.

Если чрезвычайно кислотная вода кратерного озера недостаточно впечатляет, то важно знать, что вулкан также выделяет сернистые газы, которые загораются при контакте с кислородом в атмосфере Земли. Когда газы загораются над вулканом, они производят синее пламя, которое в основном не видно днем, но оно создает впечатляющее зрелище ночью.

Когда газы загораются над вулканом, они производят синее пламя, которое в основном не видно днем, но оно создает впечатляющее зрелище ночью Фото: Live Science

Часто сера в этих газах конденсируется после того, как улавливает свет, и образует жидкость, которая проходит небольшое расстояние вдоль вулкана, а затем затвердевает в желтые отложения. Местные жители добывают из этих отложений серу.

Как уже писал Фокус, физики нашли способ объединить свет и звук в странном квантовом состоянии и это может изменить технологии. Ученые выяснили, каким образом можно получить квантовую запутанность двух совершенно разных частиц.

Также Фокус писал о том, что самый большой водопад на Земле находится не на суше, а под водой. Поэтому его практически нельзя увидеть и очень сложно к нему добраться.