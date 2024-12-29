У серці вулкана розташоване найбільше у світі кислотне озеро: де воно знаходиться (фото)

Надзвичайно кислотне кратерне озеро могло б миттєво розчинити тіло людини.

Related video

У серці діючого вулкана Іджен на острові Ява (Індонезія) розташоване найбільше у світі кислотне озеро Кавах Іджен. При цьому вулкан відомий також викидами газу, які при контакті з киснем в атмосфері Землі створюють синє полум'я, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Гігантський діючий вулкан Іджен має кратер, у якому знаходиться найбільше у світі кислотне озеро. Вода в ньому має рівень pH, нижчий за 0,3 у тих частинах озера, де гідротермальні рідини піднімаються з надр земної кори та наповнюють воду мінералами, а також сірчаною та соляною кислотою.

Рівень pH 0,3 аналогічний рівню pH акумуляторної кислоти, тобто розчину, який створює і зберігає електричну енергію в автомобілях. Для порівняння, кислотність шлункового соку становить від 1,5 до 2, а лимонного соку — від 2 до 3. Попри те, що в озері Кавах Іджен миттєво могло б розчинитися тіло людини, все ж там живуть мікроорганізми.

Попри те, що в озері Кавах Іджен миттєво могло б розчинитися тіло людини, все ж там живуть мікроорганізми Фото: Wikipedia

Кратерне озеро має блакитно-зелений колір, і він настільки яскравий, що його видно з космосу. Мінерали та кислоти в озері надають воді бірюзового кольору. Джерелом цих мінералів і кислот є камера розпеченої магми, розташована під вулканом, який востаннє вивергався 1999 року. Висота вулкана становить 2769 метрів, а ширина кратера становить 700 на 800 метрів.

Дощ регулярно поповнює водою кислотне озеро Кавах Іджен, але ця вода негайно стає їдкою через отвори, які безперервно випускають газ на дні озера. Коли кратер заповнюється водою, вона петерекає в струмок на західному боці вулкана, який впадає в басейн річки Баньюпахіт.

Якщо надзвичайно кислотна вода кратерного озера недостатньо вражає, то важливо знати, що вулкан також виділяє сірчисті гази, які спалахують при контакті з киснем в атмосфері Землі. Коли гази спалахують над вулканом, вони виробляють синє полум'я, яке здебільшого не видно вдень, але воно створює вражаюче видовище вночі.

Коли гази спалахують над вулканом, вони виробляють синє полум'я, яке здебільшого не видно вдень, але воно створює вражаюче видовище вночі Фото: Live Science

Часто сірка в цих газах конденсується після того, як вловлює світло, і утворює рідину, яка проходить невелику відстань уздовж вулкана, а потім твердне в жовті відкладення. Місцеві жителі добувають із цих відкладень сірку.

Як уже писав Фокус, фізики знайшли спосіб об'єднати світло і звук у дивному квантовому стані і це може змінити технології. Вчені з'ясували, яким чином можна отримати квантову заплутаність двох абсолютно різних частинок.

Також Фокус писав про те, що найбільший водоспад на Землі розташований не на суші, а під водою. Тому його практично не можна побачити і дуже складно до нього дістатися.