Обнаружены триллионы комет в других звездных системах: почему это важно для нас (фото)

Так называемые планетезимальные пояса заполнены крошечными частицами размером с миллиметр, созданными столкновениями комет.

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Астрономы обнаружили кольца из комет, которые вращаются вокруг звезд в 74 звездных системах. Это открытие не только показывает существование триллионов ледяных экзокомет, то есть комет за пределами Солнечной системы, но и источник большей части воды в этих звездных системах. Исследование опубликовано в журнале Astronomy and Astrophysics, пишет Space.

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Астрономы обнаружили объекты, известные как планетезимальные пояса, с помощью радиотелескопов ALMA Submillimeter Array. Эти пояса вращаются на далеком расстоянии от своих звезд в 74 звездных системах в радиусе 500 световых лет от нас. Свет, который уловили радиотелескопы исходит от огромного количества камешков размером всего в миллиметры, которые были отброшены крупными кометами, размером в 1 км, когда они сталкивались друг с другом в течение очень длительного периода времени. Такие планетезимальные или экзокометные пояса обнаружены как минимум в 20% звездных систем в нашей галактике.

В Солнечной системе эквивалентом таких объектов является пояс Койпера, где находятся миллионы ледяных тел, некоторые из которых пролетают через внутреннюю часть Солнечной системы в виде комет. Сам пояс Койпера протирается на расстояние от 30 до 55 астрономических единиц от Солнца. Одна астрономическая единица – это примерно 150 млн км или среднее растение от Земли до нашей звезды.

В Солнечной системе эквивалентом таких объектов является пояс Койпера, где находятся миллионы ледяных тел, некоторые из которых пролетают через внутреннюю часть Солнечной системы в виде комет Фото: Live Science

Ранее астрономы уже обнаруживали экзокометы и планетезимальные пояса в других звездных системах, но никогда не видели такого огромного количества комет.

Все 74 планетезимальных пояса имеют разный возраст, некоторые сформировались относительно недавно, другим уже миллиарды лет. Они находятся на расстоянии от десятков до сотен астрономических единиц от своих звезд. Несмотря на все различия между ними, пояса имеют некоторые закономерности.

Экзокометные пояса, которые обнаружили астрономы Фото: ESO

Исследование показало, что количество камешков уменьшается в старых звездных системах, ведь там уменьшается количество огромных экзокомет. При этом выяснилось, что уменьшение количества камешков происходит быстрее, если пояс находится ближе к звезде. Также астрономы получили косвенные доказательства того, что в этих поясах, вероятно, находятся пока невидимые объекты размером от 140 километров до размера Луны.

Астрономы обнаружили, что все 74 пояса намного больше, чем ожидалось и простираются намного дальше от своей звезды. Некоторые из них похожи на пояс Койпера, но большинство из них намного шире.

Это исследование дает астрономам больше данных о том, как формируются и развиваются эти ледяные пояса, а также о том, какую роль они играют в эволюции планет. Например, астрономы могут узнать, доставляют ли кометы воду на планеты, расположенные ближе к звезде. Вода, как известно, является источником жизни и возможно кометы в Солнечной системе также когда-то доставили воду на Землю.

Сравнение планетезимальных поясов в других звездных системах с поясом Койпера поможет раскрыть секреты этого замороженного участка космоса в Солнечной системе.

Как уже писал Фокус, одна из самых известных звезд в Млечном Пути исчезнет, но это шанс понять Солнечную систему. Иногда исчезновение из поля зрения далекой звезды может помочь ученым разобраться с историей нашего ближайшего космического окружения.

Также Фокус писал о том, что ученые впервые в режиме реального времени наблюдали, как формируется и вылетает в космос гигантская струя плазмы из сверхмассивной черной дыры.