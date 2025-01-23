Астрономы впервые увидели, как черная дыра выбрасывает плазму длиной в 1 световой год (фото)

Ранее ученые еще никогда не видели создание релятивистской струи черной дыры в режиме реального времени.

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Астрономы впервые наблюдали момент, когда сверхмассивная черная дыра в центре далекой галактики выплевывает струю плазмы длиной 1 световой год со скоростью в одну треть скорости света. Технически данная структура состоит из двух струй, каждая из которых имеет ширину примерно 0,5 светового года. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

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Астрономы впервые заинтересовались сверхмассивной черной дырой в центре галактики 1ES 1927+654 еще в 2018 году. Тогда они впервые увидели, как окружение черной дыры стало очень ярким в видимом, ультрафиолетовом и рентгеновском свете. Предполагалось, что это связано с появлением релятивистской струи черной дыры. Затем долгое время черная дыра не проявляла активности, но в прошлом году астрономы с помощью наземных радиотелескопов впервые смогли наблюдать в режиме реального времени рождение такой струи. Свои результаты они представили в недавнем исследовании.

Ученые увидели формирование структуры, состоящей из двух струй черной дыры, ширина каждой из которых составляет примерно 0,5 световых года, а общая долина структуры составляет 1 световой год.

Слева показана иллюстрация сверхмассивной черной дыры, которая начинает выбрасывать струю материи со скоростью в одну треть скорости света. Справа показан снимок черной дыры 1ES 1927+654, где видны формирующиеся струи плазмы Фото: space.com

Сверхмассивная черная дыра, которая выпустила две струи материи в космос, имеет массу в 1,4 млрд раз больше, чем у Солнца. А ее родная галактика 1ES 1927+654, в центре которой находится черная дыра, расположена на расстоянии примерно 270 млн световых лет от нас.

Зеленым кругом обведена галактика 1ES 1927+654 Фото: space.com

Астрономам хорошо знакомы релятивистские струи черненых дыр, которые выходят из их полюсов почти со скоростью света. Такие струи могут достигать длины в 23 млн световых лет. Эти структуры являются обычным явлением для сверхмассивных черных дыр, которые активно поглощают окружающую материю. Часть материи, которая не попадает внутрь черной дыры, перемещается к ее полюсам.

В этих полюсах мощные магнитные поля ускоряют частицы, пока они не вылетают в космос в виде мощных струй. Хотя астрономы ранее наблюдали многие из этих релятивистских струй, они никогда раньше не видели ни одной из них, когда она извергается в режиме реального времени. Ученые считают, что извержение началось раньше, но оно было скрыто горячим газом, который затем рассеялся.

Это открытие может помочь астрономам лучше понять, как изначально развиваются мощные струи сверхмассивных черных дыр.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что сверхмассивные черные дыры вращаются быстрее, чем ожидалось, а также, что их формирование происходит иначе, чем предполагалось.

Также Фокус писал о том, что физики обнаружили щебечущие космические волны в неожиданной части космоса. Ученые обнаружили космические волны, которые звучат как щебетание птиц, хотя их не ожидали найти так далеко от Земли.