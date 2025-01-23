Физики обнаружили щебечущие космические волны в неожиданной части космоса (аудио)

Ученые обнаружили космические волны, которые звучат как щебетание птиц, хотя их не ожидали найти так далеко от Земли.

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Физики обнаружили электромагнитные волны, которые, как считалось существуют только рядом с Землей, на расстоянии 165 000 км от нашей планеты. Это открытие указывает на то, что такие волны могут существовать далеко от любой планеты. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет IFLScience.

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Ученые обнаружили далеко от Земли хоровые волны, которые являются всплесками электромагнитного излучения. При преобразовании в звук, слышимый человеком, они напоминает ученым щебетание птиц. Это одно из самых малоизученных космических явлений.

Ранее физики обнаруживали хоровые волны, которые исходят от радиационных поясов вокруг Земли, где накапливаются заряженные частицы Солнца. То есть данные волны были обнаружены на относительно близком расстоянии от нашей планеты. Теперь же хоровые волны были обнаружены в неожиданном месте в космосе на расстоянии 165 000 км от Земли. Это открытие стало возможным благодаря спутникам Magnetospheric Multiscale, которые изучают магнитное поле Земли и Солнца.

Ранее физики обнаруживали хоровые волны, которые исходят от радиационных поясов вокруг Земли, где накапливаются заряженные частицы Солнца Фото: NASA

Ученые до сих пор точно не знают, почему возникают эти щебечущие волны в космосе, но предполагается, что магнитное поле Земли может иметь к этому какое-то отношение. Эти волны могут производить высокоэнергетические электроны, способные нарушать спутниковую связь.

Новые хоровые волны обнаружили в том участке космоса, где магнитное поле нашей планеты сильно растянуто в виде хвоста, который тянется за нашей планетой. Этого ученые не ожидали, а потому снова возникает вопрос о том, какая физика стоит за появлением одних самых сильных волн в космосе.

Хоровые волны в основном длятся менее секунды и их кроме Земли, находили еще и возле других планет, в частности возле Юпитера и Сатурна, но тоже на близком расстоянии от этих планет. Новое открытие предполагает, что хоровые волны могут существовать далеко от любой планеты в Солнечной системе, а не рядом с ней, как считалось ранее.

Обнаруженные хоровые волны длятся всего 0,1 секунды, а их частота возрастает примерно на 100 Гц в секунду, и они по своим характеристикам похожи на те, что ранее обнаруживали рядом с Землей. Как звучат хоровые волны, обнаруженные физиками, можно услышать ниже.

Как уже писал Фокус, новый сверхзвуковой самолет установил рекорд скорости. Тестовая версия будущего пассажирского сверхзвукового самолета компании Boom Technology почти смогла достичь скорости звука.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили необычные свойства черных дыр, которые стали неожиданным открытием для ученых.