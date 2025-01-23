Фізики виявили щебечучі космічні хвилі в несподіваній частині космосу (аудіо)

Вчені виявили космічні хвилі, які звучать як щебетання птахів, хоча їх не очікували знайти так далеко від Землі.

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Фізики виявили електромагнітні хвилі, які, як вважалося, існують тільки поруч із Землею, на відстані 165 000 км від нашої планети. Це відкриття вказує на те, що такі хвилі можуть існувати далеко від будь-якої планети. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише IFLScience.

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Учені виявили далеко від Землі хорові хвилі, які є сплесками електромагнітного випромінювання. При перетворенні на звук, чутний людиною, вони нагадують вченим щебетання птахів. Це одне з найбільш маловивчених космічних явищ.

Раніше фізики виявляли хорові хвилі, які виходять від радіаційних поясів навколо Землі, де накопичуються заряджені частинки Сонця. Тобто ці хвилі були виявлені на відносно близькій відстані від нашої планети. Тепер же хорові хвилі були виявлені в несподіваному місці в космосі на відстані 165 000 км від Землі. Це відкриття стало можливим завдяки супутникам Magnetospheric Multiscale, які вивчають магнітне поле Землі і Сонця.

Раніше фізики виявляли хорові хвилі, які виходять від радіаційних поясів навколо Землі, де накопичуються заряджені частинки Сонця Фото: NASA

Вчені досі точно не знають, чому виникають ці щебечучі хвилі в космосі, але припускають, що магнітне поле Землі може мати до цього якийсь стосунок. Ці хвилі можуть продукувати високоенергетичні електрони, здатні порушувати супутниковий зв'язок.

Нові хорові хвилі виявили в тій ділянці космосу, де магнітне поле нашої планети сильно розтягнуте у вигляді хвоста, який тягнеться за нашою планетою. Цього вчені не очікували, а тому знову постає питання про те, яка фізика стоїть за появою одних з найсильніших хвиль у космосі.

Хорові хвилі здебільшого тривають менш ніж секунду, і їх, крім Землі, знаходили ще й біля інших планет, зокрема біля Юпітера та Сатурна, але теж на близькій відстані від цих планет. Нове відкриття припускає, що хорові хвилі можуть існувати далеко від будь-якої планети в Сонячній системі, а не поруч із нею, як вважалося раніше.

Виявлені хорові хвилі тривають лише 0,1 секунди, а їхня частота зростає приблизно на 100 Гц на секунду, і вони за своїми характеристиками схожі на ті, що раніше виявляли поруч із Землею. Як звучать хорові хвилі, виявлені фізиками, можна почути нижче.

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