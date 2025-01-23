Астрономи вперше побачили, як чорна діра викидає плазму довжиною в 1 світловий рік (фото)

Раніше вчені ще ніколи не бачили створення релятивістського струменя чорної діри в режимі реального часу.

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Астрономи вперше спостерігали момент, коли надмасивна чорна діра в центрі далекої галактики випльовує струмінь плазми довжиною 1 світловий рік зі швидкістю в одну третину швидкості світла. Технічно ця структура складається з двох струменів, кожен з яких має ширину приблизно 0,5 світлового року. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

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Астрономи вперше зацікавилися надмасивною чорною дірою в центрі галактики 1ES 1927+654 ще 2018 року. Тоді вони вперше побачили, як оточення чорної діри стало дуже яскравим у видимому, ультрафіолетовому та рентгенівському світлі. Передбачалося, що це пов'язано з появою релятивістського струменя чорної діри. Потім довгий час чорна діра не проявляла активності, але минулого року астрономи за допомогою наземних радіотелескопів уперше змогли спостерігати в режимі реального часу народження такого струменя. Свої результати вони представили в недавньому дослідженні.

Вчені побачили формування структури, що складається з двох струменів чорної діри, ширина кожного з яких становить приблизно 0,5 світлових року, а загальна долина структури становить 1 світловий рік.

Ліворуч показано ілюстрацію надмасивної чорної діри, яка починає викидати струмінь матерії зі швидкістю в одну третину швидкості світла. Праворуч показано знімок чорної діри 1ES 1927+654, де видно струмені плазми, що формуються Фото: space.com

Надмасивна чорна діра, яка випустила два струмені матерії в космос, має масу в 1,4 млрд разів більшу, ніж у Сонця. А її рідна галактика 1ES 1927+654, у центрі якої розташована чорна діра, розташована на відстані приблизно 270 млн світлових років від нас.

Зеленим колом обведена галактика 1ES 1927+654 Фото: space.com

Астрономам добре знайомі релятивістські струмені чорненних дір, які виходять з їхніх полюсів майже зі швидкістю світла. Такі струмені можуть досягати довжини в 23 млн світлових років. Ці структури є звичайним явищем для надмасивних чорних дір, які активно поглинають навколишню матерію. Частина матерії, яка не потрапляє всередину чорної діри, переміщується до її полюсів.

У цих полюсах потужні магнітні поля прискорюють частинки, поки вони не вилітають у космос у вигляді потужних струменів. Хоча астрономи раніше спостерігали багато з цих релятивістських струменів, вони ніколи раніше не бачили жодного з них, коли він вивергається в режимі реального часу. Вчені вважають, що виверження почалося раніше, але воно було приховано гарячим газом, який потім розсіявся.

Це відкриття може допомогти астрономам краще зрозуміти, як спочатку розвиваються потужні струмені надмасивних чорних дір.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що надмасивні чорні діри обертаються швидше, ніж очікувалося, а також, що їхнє формування відбувається інакше, ніж передбачалося.

Також Фокус писав про те, що фізики виявили космічні хвилі , які щебечуть, у несподіваній частині космосу. Вчені виявили космічні хвилі, які звучать як щебетання птахів, хоча їх не очікували знайти так далеко від Землі.