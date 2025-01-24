Виявлено трильйони комет в інших зоряних системах: чому це важливо для нас (фото)

Так звані планетезимальні пояси заповнені крихітними частинками розміром з міліметр, створеними зіткненнями комет.

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Астрономи виявили кільця з комет, які обертаються навколо зірок у 74 зоряних системах. Це відкриття не тільки показує існування трильйонів крижаних екзокомет, тобто комет за межами Сонячної системи, а й джерело більшої частини води в цих зоряних системах. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy and Astrophysics, пише Space.

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Астрономи виявили об'єкти, відомі як планетезимальні пояси, за допомогою радіотелескопів ALMA Submillimeter Array. Ці пояси обертаються на далекій відстані від своїх зірок у 74 зоряних системах у радіусі 500 світлових років від нас. Світло, яке вловили радіотелескопи, походить від величезної кількості камінчиків розміром всього в міліметри, які були відкинуті великими кометами, розміром в 1 км, коли вони стикалися один з одним протягом дуже тривалого періоду часу. Такі планетезимальні або екзокометні пояси виявлено щонайменше у 20% зоряних систем у нашій галактиці.

У Сонячній системі еквівалентом таких об'єктів є пояс Койпера, де знаходяться мільйони крижаних тіл, деякі з яких пролітають через внутрішню частину Сонячної системи у вигляді комет. Сам пояс Койпера протирається на відстань від 30 до 55 астрономічних одиниць від Сонця. Одна астрономічна одиниця — це приблизно 150 млн км або середня відстань від Землі до нашої зірки.

У Сонячній системі еквівалентом таких об'єктів є пояс Койпера, де знаходяться мільйони крижаних тіл, деякі з яких пролітають через внутрішню частину Сонячної системи у вигляді комет. Фото: Live Science

Раніше астрономи вже виявляли екзокомети і планетезимальні пояси в інших зоряних системах, але ніколи не бачили такої величезної кількості комет.

Усі 74 планетезимальні пояси мають різний вік, деякі сформувалися відносно недавно, іншим уже мільярди років. Вони знаходяться на відстані від десятків до сотень астрономічних одиниць від своїх зірок. Попри всі відмінності між ними, пояси мають деякі закономірності.

Екзокометні пояси, які виявили астрономи Фото: ESO

Дослідження показало, що кількість камінчиків зменшується в старих зоряних системах, адже там зменшується кількість величезних екзокомет. При цьому з'ясувалося, що зменшення кількості камінчиків відбувається швидше, якщо пояс розташований ближче до зірки. Також астрономи отримали непрямі докази того, що в цих поясах, імовірно, знаходяться поки що невидимі об'єкти розміром від 140 кілометрів до розміру Місяця.

Астрономи виявили, що всі 74 пояси набагато більші, ніж очікувалося, і простягаються набагато далі від своєї зірки. Деякі з них схожі на пояс Койпера, але більшість із них набагато ширші.

Це дослідження дає астрономам більше даних про те, як формуються і розвиваються ці крижані пояси, а також про те, яку роль вони відіграють в еволюції планет. Наприклад, астрономи можуть дізнатися, чи доставляють комети воду на планети, розташовані ближче до зірки. Вода, як відомо, є джерелом життя і можливо комети в Сонячній системі також колись доставили воду на Землю.

Порівняння планетезимальних поясів в інших зоряних системах із поясом Койпера допоможе розкрити секрети цієї замороженої ділянки космосу в Сонячній системі.

Як уже писав Фокус, одна з найвідоміших зірок у Чумацькому Шляху зникне, але це шанс зрозуміти Сонячну систему. Іноді зникнення з поля зору далекої зірки може допомогти вченим розібратися з історією нашого найближчого космічного оточення.

Також Фокус писав про те, що вчені вперше в режимі реального часу спостерігали, як формується і вилітає в космос гігантський струмінь плазми з надмасивної чорної діри.