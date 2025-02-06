Вибух ракети SpaceX Ілона Маска міг забруднити атмосферу і пошкодити озоновий шар (відео)

Учені вважають, що після не зовсім вдалого випробувального польоту ракети Starship в атмосфері могла утворитися величезна кількість небезпечних забруднювальних речовин.

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Швидкий вибух верхнього ступеня ракети Starship компанії SpaceX Ілона Маска, уламки якої впали в Карибське море, міг призвести до викиду величезної кількості небезпечних забруднювальних речовин у верхні шари атмосфери Землі. Існує потенційна загроза для озонового шару, пише Live Science.

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Сьомий випробувальний політ ракети Starship 17 січня завершився не зовсім так, як планувала компанія SpaceX. Якщо нижній ступінь ракети успішно виконав свою місію і повернувся назад на стартовий майданчик, то верхній ступінь вибухнув лише через кілька хвилин після запуску, як уже писав Фокус. У результаті утворилася велика кількість уламків, які впали в Карибське море, а також на деякі острови.

За словами астронома й експерта з космічного сміття Джонатана Макдауелла, верхній ступінь ракети Starship вагою приблизно 85 тонн, вибухнув на висоті приблизно 146 км. За словами дослідника хімії атмосфери Коннора Баркера, вибух верхнього ступеня ракети Starship міг призвести до створення 45 тонн оксидів металів і 40 тонн оксиду азоту. Останній відомий тим, що здатний руйнувати озоновий шар Землі.

Водночас Баркер каже, що вищевказані цифри є лише попередньою оцінкою, а не точним розрахунком впливу аварії на навколишнє середовище. Хоча вчений вважає, що в будь-якому разі в атмосферу потрапило дуже багато забруднювальних речовин.

Учені не можуть точно сказати, скільки саме забруднювальних речовин потрапило у верхні шари атмосфери Землі, адже незрозуміло, як маса ракети згоріла повністю, а яка маса у вигляді уламків впала на Землю.

На щастя, верхній ступінь ракети Starship зроблено з нержавіючої сталі, а не з алюмінію, як супутники і верхні ступені багатьох інших ракет. Коли супутники падають в атмосферу Землі, де вони згорають, відбувається утворення оксиду алюмінію, який, як і оксид азоту, руйнує озоновий шар і змінює відбивну здатність атмосфери Землі.

Останніми роками кількість супутників, які падають в атмосферу, швидко зростає, і таким чином зростає кількість оксиду алюмінію, а також оксиду азоту, у верхніх шарах атмосфери. Ці забруднювальні речовини залишаються там протягом тривалого часу.

Оксид азоту виникає, коли фрагменти космічного сміття, що рухаються з гіперзвуковою швидкістю, стискають навколишнє повітря під час падіння на Землю. Атоми азоту нагріваються і реагують з киснем, створюючи небезпечний оксид.

За словами вчених, кількість запусків ракет і супутників тільки зростатиме, а отже більше космічного сміття потраплятиме в атмосферу, що призведе до її більшого забруднення. Забруднювальні речовини можуть перешкодити відновленню озонового шару Землі. Також вони можуть призвести до того, що атмосфера утримуватиме більшу кількість тепла, а отже глобальне потепління тільки посилиться.

Як уже писав Фокус, створено "безсмертний" асфальт, і дороги будуть самостійно закладати тріщини і вибоїни. Дослідники стверджують, що знайшли спосіб створити асфальт, на якому ніколи не з'являться ями.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили в глибокому космосі вибух, який не можуть пояснити. Передбачається, що дивний вибух може бути абсолютно новим явищем, причину якого вчені не розуміють.