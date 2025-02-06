Создан "бессмертный" асфальт: дороги будут самостоятельно заделывать трещины и выбоины

Исследователи утверждают, что нашли способ создать асфальт, на котором никогда не появятся ямы.

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Группа ученых нашла способ обратить вспять трещины в битуме, что открывает путь для создания самовосстанавливающихся дорог, пишет IFLScience.

Выбоины на дорогах остаются большой проблемой для многих стран мира, к примеру, только в США ущерб от ям на дорогах составляет около 3 млрд долларов в год. Это не только избавит от расходов участников дорожного движения, но и положительно скажется на окружающей среде.

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Команда исследователей заявляет, что нашла способ заставить дорогу восстанавливаться после появления трещин.

Дело в том, что трещины возникают, когда битум – материал, который используется в асфальте, затвердевает под воздействием кислорода. Механизм, из-за которого это происходит, остается малоизученным, но команда создала компьютерную модель, которая помогла лучше его понять.

"Сложные органические жидкости, такие как битум, смазочные материалы, сырая нефть или биомасла из биоперерабатывающих заводов, по своей сути сложны для моделирования с молекулярной точностью, учитывая большое разнообразие и сложность органических молекул в их составе", — говорят авторы исследования.

Решение команды заключается в использовании крошечных "чрезвычайно устойчивых спор на биологической основе", размером меньше человеческого волоса. Такие споры ученые предлагают заполнить "омолаживающими веществами" на основе переработанной нефти. Эти вещества будут высвобождаться, когда асфальт начнет трескаться, обращая процесс разрушения дороги вспять.

"Мы хотим повторить целебные свойства природы. Когда дерево срезают, его раны естественным образом заживают с течением времени, благодаря их биологии. Создание асфальта, который может самостоятельно восстанавливаться, увеличит долговечность дорог и сократит необходимость постоянно заделывать выбоины", — говорит эксперт по вычислительной химии в Королевском колледже Лондона Франциско Мартин-Мартинес.

Кроме экономии на стоимости ремонта дорожного полотна, самовосстанавливающиеся дороги могут сократить экологические издержки эксплуатации дорог.

"В нашем новом асфальте используются устойчивые материалы, включая отходы биомассы. Это снизит нашу зависимость от нефти и природных ресурсов. Отходы биомассы доступны почти в каждом регионе, и они дешевые. Производство инфраструктурных материалов из местных ресурсов, таких как отходы, снижает зависимость от наличия нефти, что помогает тем регионам мира, которые имеют ограниченный доступ к асфальту на основе нефти", — отмечает Мартин-Мартинес.

Эксперименты в лаборатории уже показали, что изобретение способно залечивать "микротрещины" в асфальте менее чем за час. Несмотря на такой многообещающий результат, технология все же нуждается в дальнейшем исследовании и инвестициях, прежде чем ее можно будет внедрить.

Напомним, асфальт может стать худшим загрязнителем воздуха, чем автомобили. Ученые утверждают, что при нагревании битум становится источником вредных химических выбросов.