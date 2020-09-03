Опасные для здоровья дороги. Асфальт может стать худшим загрязнителем воздуха, чем автомобили
Ученые утверждают, что при нагревании битум становится источником вредных химических выбросов.
Исследователи считают, что выбросы от асфальта, известного как битум, могут стать большей проблемой, чем загрязнение от дизельных и бензиновых автомобилей. Об этом сообщает New Scientist.
Пиюш Кхаре из Йельского университета и его коллеги поместили образцы асфальта в закрытую печь, чтобы подробно изучить предполагаемые выбросы. Образцы подвергали воздействию температур от 40° C до 200° C. Количество выбросов увеличилось вдвое, когда температура поднялась с 40° C до 60° C, типичной отметки для многих южных городов.
Выбросы от асфальта оказались химическими веществами на основе углерода, зачастую с 12-25 атомами углерода на молекулу.
"Многие из этих соединений способствуют конденсации с образованием вторичного органического аэрозоля после реакции в атмосфере", – говорит соавтор из Йельского университета Дрю Гентнер.
Процесс, в свою очередь, может привести к образованию крошечных частиц, называемых PM2,5, которые являются одними из самых опасных типов загрязнения воздуха для здоровья человека.
Выбросы также могут появляться при нагревании асфальта солнечным светом. В лабораторных условиях это привело к увеличению выбросов на 300%.
Загрязнение воздуха от автомобилей во многих странах сокращается, поскольку люди переходят на электромобили.
Но, как утверждается в исследовании, загрязнения от асфальта могут ухудшить ситуацию. Изменение климата поднимает температуру на Земле, что приведет к еще большему количеству выбросов от асфальта.
"В мегаполисах температура будет повышаться из-за изменений климата и эффекта городского острова тепла", – подытожили ученые.