Второе после Ватикана: как выглядит крошечное островное государство, где почти нет дорог

Архипелаг состоит из трех рифовых островов и шести островов в форме кольца. Небольшое количество трас делает страну привлекательной для туристов, ведь его гораздо проще исследовать.

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Небольшой остров Тувалу в Тихом океане является одним из самых маленьких государств мире. Оно расположено на полпути между Гавайями и Австралией. Об этом пишет Metro.

На самом деле это девять основных островов, состоящих из трех рифовых островов и шести атоллов (островов в форме кольца), а также множество других небольших островов, окружающих его. Общая площадь суши составляет 26 километров квадратных. Это вторая после Ватикана наименее населенная страна в мире. Всего на островах проживает 11 206 человек (по оценкам на 2011 год).

Из-за своих крошечных размеров Тувалу имеет всего 5 миль (8 км) дорог и это меньше всех в мире. Следующим регионом с самой маленькой дорожной сетью являются Кокосовые острова, где протяженность дорог составляет 14 миль (22,5 км). Небольшое количество трас делает страну привлекательной для туристов, ведь его гораздо проще исследовать. Самым популярным видом транспорта является мотоцикл или скутер. Люди могут взять его напрокат во многих местах по всей территории суши. Цены начинаются от 10 австралийских долларов (257 гривен) в день.

Архипелаг состоит из трех рифовых островов и шести островов в форме кольца Фото: The Guardian

По описанию Lonely Planet, Тувалу является ослепительным, окольцованным кораллами и усыпанным крошечными островками с пальмами. По мнению авторов, это идеальное место, чтобы сбежать от суеты и шума.

Чем заняться в Тувалу

Благодаря обилию коралловых рифов главное занятие в Тувалу — это подводное плавание и сноркелинг.

Однако туристам стоит быть внимательными, ведь огромная часть территории страны является природоохранной зоной, где нельзя погружаться с аквалангом. На островах также нет магазинов для дайвинга, но отели с радостью помогут людям со снаряжением и направят к лучшим местам.

В этом небольшом государстве много городов и деревень, которые можно исследовать, а в городских ратушах круглый год проводятся традиционные культурные церемонии, в том числе традиционные местные танцы.

Лучший способ перемещаться между девятью островами Тувалу — арендовать яхту Фото: The Guardian

Лучший способ перемещаться между девятью островами Тувалу — арендовать яхту. Многие местные компании предоставляют лодки в аренду, а также организуют однодневные поездки, в том числе на рыбалку. Чтобы приобрести местные товары, людям советуют посетить Центр женских ремесел рядом с аэропортом, где можно найти тувалуанские циновки, веера, коврики, ожерелья из дерева и рыболовные крючки, которые славятся по всему Тихому океану. Их также можно купить в окрестностях островов.

Также туристы могут получить незабываемые впечатления от необитаемого острова. Всего за 70 австралийских долларов (1800 гривен) человек может заказать поездку на Афелиту и "получить" весь остров в свое распоряжение.

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