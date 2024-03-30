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Украина

На Закарпатье вблизи курорта "Драгобрат" произошел оползень, — ОВА (фото)

оползень, асфальт, дорога
Фото: Виктор Никита / Закарпатская ОВА | Обильные осадки вызвали оползень в Раховском районе

Местные власти заявили о повреждении дороги государственного значения. Специалисты устанавливают масштабы разрушений. Угрозы жизни и здоровью местных жителей нет — сообщает местная власть.

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В Закарпатской области обильные осадки вызвали оползень в ряде населенных пунктов Раховского района. Об этом сообщил председатель Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита в Telegram в пятницу, 29 марта.

Повреждена дорога вблизи популярного горнолыжного курорта "Драгобрат"

"Разрушения природного характера произошли в селах Лазещина, Деловое и поселке Ясиня. В частности, повторный оползень зафиксировали в Карпатском биосферном заповеднике недалеко от курорта "Драгобрат", — отметил Никита.

Оползень на Закарпатье Fullscreen
Оползень на Закарпатье
Оползень на Закарпатье Fullscreen
Оползень на Закарпатье
Оползень на Закарпатье Fullscreen
Оползень на Закарпатье
Оползень на Закарпатье
Оползень на Закарпатье
Оползень на Закарпатье

По словам главы ОВА, разрушениям подверглись лесные дороги и автодорога государственного значения Н-09 Мукачево — Рахов — Ивано-Франковск — Львов.

Масштабы разрушений устанавливают специалисты. На местах работают соответствующие службы. Для ликвидации последствий привлекают необходимую технику и другие ресурсы.

"Угрозы жизни и здоровью местных жителей нет. Ситуация находится под особым контролем", — добавил Никита.

Напомним, 2 декабря обильные дожди привели к поднятию уровней воды в реках на Закарпатье. Вода подтопила сельскохозяйственные угодья и домохозяйства во всех районах области.

6 февраля в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение недалеко от населенного пункта Яремче. Его магнитуда по шкале Рихтера составила 2,6 балла. Колебания такой силы чувствуют лишь отдельные люди, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.