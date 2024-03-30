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На Закарпатті поблизу курорту Драгобрат стався зсув ґрунту, — ОВА (фото)

зсув ґрунту, асфальт, дорога
Фото: Віктор Микита / Закарпатська ОВА | Рясні опади спричинили зсув ґрунту в Рахівському районі

Місцева влада заявила про пошкодження дороги державного значення. Фахівці встановлюють масштаби руйнувань. Загрози життю і здоров’ю місцевих мешканців немає – повідомляє місцева влада.

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У Закарпатській області рясні опади спричинили зсув ґрунту в низці населених пунктів Рахівського району. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита у Telegram у п'ятницю, 29 березня.

Пошкоджена дорога поблизу популярного гірськолижного курорту "Драгобрат"

"Руйнування природного характеру трапилися в селах Лазещина, Ділове та селищі Ясіня. Зокрема, повторний зсув зафіксували в Карпатському біосферному заповіднику неподалік курорту "Драгобрат", — зазначив Микита.

Зсув ґрунту на Закарпатті Fullscreen
Зсув ґрунту на Закарпатті
Зсув ґрунту на Закарпатті Fullscreen
Зсув ґрунту на Закарпатті
Зсув ґрунту на Закарпатті Fullscreen
Зсув ґрунту на Закарпатті
Зсув ґрунту на Закарпатті
Зсув ґрунту на Закарпатті
Зсув ґрунту на Закарпатті

За словами очільника ОВА, руйнувань зазнали лісові дороги та автошлях державного значення Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів.

Масштаби руйнувань встановлюють фахівці. На місцях працюють відповідні служби. Для ліквідації наслідків залучають необхідну техніку й інші ресурси.

"Загрози життю і здоров’ю місцевих мешканців немає. Ситуація перебуває під особливим контролем", — додав Микита.

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