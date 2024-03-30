На Закарпатті поблизу курорту Драгобрат стався зсув ґрунту, — ОВА (фото)

Місцева влада заявила про пошкодження дороги державного значення. Фахівці встановлюють масштаби руйнувань. Загрози життю і здоров’ю місцевих мешканців немає – повідомляє місцева влада.

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У Закарпатській області рясні опади спричинили зсув ґрунту в низці населених пунктів Рахівського району. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита у Telegram у п'ятницю, 29 березня.

Пошкоджена дорога поблизу популярного гірськолижного курорту "Драгобрат"

"Руйнування природного характеру трапилися в селах Лазещина, Ділове та селищі Ясіня. Зокрема, повторний зсув зафіксували в Карпатському біосферному заповіднику неподалік курорту "Драгобрат", — зазначив Микита.

Зсув ґрунту на Закарпатті Зсув ґрунту на Закарпатті Зсув ґрунту на Закарпатті

За словами очільника ОВА, руйнувань зазнали лісові дороги та автошлях державного значення Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів.

Масштаби руйнувань встановлюють фахівці. На місцях працюють відповідні служби. Для ліквідації наслідків залучають необхідну техніку й інші ресурси.

"Загрози життю і здоров’ю місцевих мешканців немає. Ситуація перебуває під особливим контролем", — додав Микита.

Нагадаємо, 2 грудня рясні дощі призвели до підняття рівнів води в річках на Закарпатті. Вода підтопила сільськогосподарські угіддя і домогосподарства у всіх районах області.

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