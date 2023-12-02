Реки вышли из берегов: в Закарпатской области подтоплены дороги и дома (фото)

По данным ГСЧС, в Береговском и Хустском районах Закарпатья подтоплено 440 Га сельскохозяйственных угодий. В Раховском районе произошел сдвиг опорной стены частного домохозяйства.

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В Закарпатской области спасатели ликвидируют последствия подтоплений, произошедших из-за большого количества осадков. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям 2 декабря.

"Обильные дожди привели к поднятию уровней воды в реках. Это привело к подтоплению сельскохозяйственных угодий и домохозяйств во всех районах области", — заявили в ведомстве.

По информации ГСЧС, в Береговском и Хустском районах подтоплено 440 Га сельскохозяйственных угодий. В селе Растоки Раховского района из-за переувлажнения почвы произошел сдвиг опорной стены частного домохозяйства.

На Закарпатье произошел сдвиг почвы из-за дождей Фото: ГСЧС

Кроме того, в регионе подтоплены две дороги местного значения: между селом Чернотисово и селом Холмовец, между селом Большие Комяты и селом Шаланки. Также подтоплена автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов на участке между городом Тячев и селом Бедевля.

В населенных пунктах Ужгород, Свалява, Кричево, Богдан и Лазы спасателями приходится откачивать воду из подвальных помещений жилых домов и домохозяйств.

Спасатели откачивают воду из подвалов Фото: ГСЧС

Мобильно-оперативная группа Главного управления ГСЧС в области проводят мониторинг ситуации в регионе.

Напомним, 1 декабря в Центре национального сопротивления сообщили, что в результате недавнего шторма в зоопарке на Арабатской стрелке погибла часть животных. Во время непогоды из берегов вышел залив Сиваш, который и затопил контактный зоопарк "Сафари-парк".

Ранее, 29 ноября, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что из-за шторма треть временно оккупированного россиянами Мариуполя Донецкой области осталась без электроэнергии, тепла и воды.