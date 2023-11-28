Фуры "слетают" с дорог: на Закарпатье и во Львовской области метель парализовала движение транспорта (видео)

Водителей крупногабаритного транспорта предупредили об опасности на дорогах из-за сложных погодных условий.

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Сильные снегопады частично блокируют движение транспорта в Закарпатской и Львовской областях. Журналист Виталий Глагола в Telegram опубликовал подробности.

На видео можно увидеть грузовики на обочине. Автомобили не могут стабильно двигаться из-за гололеда и снега.

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Снегопад и метели: в Киеве объявлен ІІ уровень опасности из-за непогоды (фото)

Он отметил, что в связи с обильными снегопадами на дорогах Закарпатья фиксируется осложнение движения. Мероприятия по уборке снега на дорогах пока недостаточны.

"Особенно осторожным нужно быть водителям крупногабаритного транспорта", — предупредил журналист.

Снегопады в Украине

Министр внутренних дел Игорь Клименко 28 ноября сообщил, что в Украине остаются без света более 400 населенных пунктов. Среди пострадавших из-за погоды есть дети. Из-за непогоды в Украине погибли 10 человек, еще 23 человека — пострадали.

В Одесской области в результате непогоды погибли пятеро, еще 15 человек пострадали. На участках дорог М-05 и М-15 организовано движение в реверсном режиме.

Известно о двух погибших и двух пострадавших в Николаевской области. В этом регионе спасатели отбуксировали 144 автомобиля. Перекрытыми некоторые дороги и остаются в Кировоградской области.

Без света остаются 411 населенных пунктов в 11 областях. Всего было отбуксировано 1530 транспортных средств.

Напомним, 27 ноября в Киеве непогода повредила самый большой флаг Украины. Из-за погодных условий флаг Украины возле монумента "Родина-Мать" приспустили, однако это не помогло уберечь его. Власти пообещали заменить его после стабилизации ситуации.