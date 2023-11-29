Шторм в Азовском море: треть Мариуполя осталась без электричества, тепла и воды (видео)

Советник мэра Петр Андрбщенко отметил, что сейчас в городе очень сложная гуманитарная ситуация, учитывая погодные условия.

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Треть временно оккупированного россиянами Мариуполя Донецкой области сейчас находится без электроэнергии, тепла и воды. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире национального марафона "Единые новости" на телеканале "Мы-Украина".

По его словам, причиной этого являются последствия шторма, который бушевал на побережье Азовского моря накануне. Андрющенко отметил, что сейчас в городе очень сложная гуманитарная ситуация, учитывая погодные условия.

"Давайте не забывать, в каком состоянии дома, где живут люди. Шторм показал всю никчемность российских ремонтов — с домов слетели крыши, которые как будто ремонтировались. Это показало правду, какая она есть", — добавил Андрющенко.

Сейчас, как отметил советник мэра, шторм в городе затихает. Прежде всего, российская оккупационная власть старается восстановить электроснабжение, поскольку без него невозможно активировать, в частности, насосные станции для восстановления водоснабжения.

Он отметил, что оккупанты все же пытаются готовить город к грядущим холодам. Однако советник мэра отметил, что большое количество денег, выделенных на подготовку к отопительному сезону, оккупанты разворовали.

"Можем говорить, что примерно треть города готова и получает теплоноситель системно, еще треть — точно не получает отопление и эту зиму будет зимовать без него. Это дома, в которых не проведены ремонты. И примерно 40% — будут зависеть от того, что россияне успеют сделать и как будут развиваться события с погодными условиями", — рассказал Андрющенко.

Частичный блэкаут в оккупированном Донбассе

Напомним, глава оккупационной администрации Донецкой области Денис Пушилин сообщил, что в ночь на 26 ноября оккупированная территория Донецкой области подверглась массированной атаке беспилотников. В частности, удары пришлись на объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего часть населенных пунктов региона осталась без электричества.

По его словам, из-за перебоев с электроснабжением в некоторых населенных пунктах оккупированной Донетчины не работают котельные. Для устранения последствий удара были привлечены аварийные службы. В ряде населенных пунктов подача электричества восстановлена.

В Мариуполе поднялся уровень радиации: детали

Напомним, 27 ноября российское медиа "Mash на Донбассе" сообщило, что на территории временно оккупированного Мариуполя в Донецкой области был зафиксирован уровень радиации, более чем в двадцать раз превышающий норму. Причиной тому мог стать сильный шторм.

Сообщается, что после шторма уровень радиации в населенном пункте поднялся до 4,04 мкЗв/ч. При этом нормой считается уровень радиации 0,2 мкЗв/ч.

Такой резкий скачок обусловлен тем, что море вымыло большую часть обычного песка на пляже, обнажив таким образом слой ториевого песка, который имеет характерный темный цвет.

Ранее, 26 ноября, оккупированная территория Донецкой области подверглась массированной атаке беспилотников. В частности, удары пришлись на объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего часть населенных пунктов региона осталась без электричества.

Напомним, что 25 ноября российские оккупанты для ударов по территории Украины применили беспилотники черного цвета. "Шахеды" были перекрашены с целью усложнить их обнаружение в ночном небе.