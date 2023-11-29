Шторм в Азовському морі: третина Маріуполя залишилася без електрики, тепла та води (відео)

Радник мера Петро Андрбщенко наголосив, що нині у місті дуже складна гуманітарна ситуація, враховуючи погодні умови.

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Третина тимчасово окупованого росіянами Маріуполя Донецької області наразі перебуває без електроенергії, тепла та води. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі національного марафону "Єдині новини" на телеканалі "Ми-Україна".

За його словами, причиною цього є наслідки шторму, який вирував на узбережжі Азовського моря напередодні. Андрющенко наголосив, що нині у місті дуже складна гуманітарна ситуація, враховуючи погодні умови.

"Давайте не забувати, у якому стані будинки, де живуть люди. Шторм показав всю нікчемність російських ремонтів — з будинків позлітали дахи, які наче ремонтувалися. Це показало правду, яка вона є", — додав Андрющенко.

Наразі, як зазначив радник мера, шторм у місті затихає. Передусім, російська окупаційна влада старається відновити електропостачання, оскільки без нього неможливо активувати, зокрема, насосні станції для відновлення водопостачання.

Він зазначив, що окупанти все ж намагаються готувати місто до прийдешніх холодів. Однак радник мера зауважив, що велику кількість грошей, виділених на підготовку до опалювального сезону, окупанти розікрали.

"Можемо казати, що приблизно третина міста готова і отримує теплоносій системно, ще третина — точно не отримує опалення і цю зиму зимуватиме без нього. Це будинки, в яких не проведено ремонти. І приблизно 40% — залежатимуть від того, що росіяни встигнуть зробити і як будуть розвиватися події з погодними умовами", — розповів Андрющенко.

Частковий блекаут у окупованому Донбасі

Нагадаємо, голова окупаційної адміністрації Донецької області Денис Пушилін повідомив, що у ніч на 26 листопада окупована територія Донецької області зазнала масованої атаки безпілотників. Зокрема, удари припали на об'єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого частина населених пунктів регіону залишилася без електрики.

За його словами, через перебої з електропостачанням у деяких населених пунктах окупованої Донеччини не працюють котельні. Для усунення наслідків удару були залучені аварійні служби. У низці населених пунктів подачу електрики відновлено.

У Маріуполі піднявся рівень радіації: деталі

Нагадаємо, 27 листопада російське медіа "Mash на Донбасі" повідомило, що на території тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині було зафіксовано рівень радіації, що більш ніж у двадцять разів перевищує норму. Причиною тому міг стати сильний шторм.

Повідомляється, що після шторму рівень радіації в населеному пункті піднявся до 4,04 мкЗв/год. При цьому нормою вважається рівень радіації 0,2 мкЗв/год.

Такий різкий стрибок зумовлений тим, що море вимило більшу частину звичайного піску на пляжі, оголивши таким чином шар торієвого піску, який має характерний темний колір.

Раніше, 26 листопада, окупована територія Донецької області зазнала масованої атаки безпілотників. Зокрема, удари припали на об'єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого частина населених пунктів регіону залишилася без електрики.

Нагадаємо, що 25 листопада російські окупанти для ударів по території України застосували безпілотники чорного кольору. "Шахеди" були перефарбовані з метою ускладнити їх виявлення в нічному небі.