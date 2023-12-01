Не хватило спасателей: на Херсонщине в "Сафари-парке" из-за шторма погибли животные

В местном "МЧС" говорят, что часть животных погибла, а часть удалось спасти. Впрочем, они не сообщили, сколько животных не выжило в результате непогоды.

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В результате недавнего шторма в зоопарке на Арабатской стрелке погибла часть животных. В Центре национального сопротивления говорят, что оккупанты не смогли вовремя их спасти.

Отмечается, что во время непогоды из берегов вышел залив Сиваш, который и затопил контактный зоопарк "Сафари-парк", который находится на временно оккупированной части Херсонской области.

В Центре нацсопротивления сообщают, что спасатели не смогли вовремя помочь животным в зоопарке, ведь в местном "МЧС" не хватает кадров.

Тем временем российским журналистам в "МЧС" рассказывали, что из зоопарка откачивают воду, чтобы спасти остальных животных. Также они сообщали о том, что часть животных погибла, а часть была эвакуирована. Впрочем о том, сколько животных не выжило в результате непогоды, они не сказали.

Фото: скріншот

Кроме того, отмечается, оккупационная власть до сих пор не может справиться с последствиями стихии. Так, некоторые населенные пункты на временно оккупированной территории Запорожской области до сих пор остаются без электроэнергии. Причиной этому является брав энергетиков, ведь большинство людей выехали на подконтрольную территорию Украины.

Напомним, в октябре оккупанты жаловались, что у них украли енота, которого ранее они вывезли из херсонского зоопарка. С помощью этого енота российские волонтеры собирали средства на помощь армии РФ.

Также в начале ноября в Центре национального сопротивления сообщали, что оккупанты вывозят животных из заповедника "Аскания Нова". Их якобы должны были перевезти в краснодарский зоопарк "Сафари-парк"