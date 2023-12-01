Не вистачило рятувальників: на Херсонщині у "Сафарі-парку" через шторм загинули тварини

У місцевому "МНС" кажуть, що частина тварин загинула, а частину вдалося врятувати. Втім вони не повідомили, скільки тварин не вижило внаслідок негоди.

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Внаслідок нещодавнього шторму у зоопарку на Арабатській стрілці загинула частина тварин. У Центрі національного спротиву кажуть, що окупанти не змогли вчасно їх врятувати.

Зазначається, що під час негоди з берегів вийшла затока Сиваш, яка й затопила контактний зоопарк "Сафарі-парк", який знаходиться на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

У Центрі нацспротиву повідомляють, що рятувальники не змогли вчасно допомогти тваринам у зоопарку, адже у місцевому "МНС" не вистачає кадрів.

Тим часом російським журналістам у "МНС" розповідали, що з зоопарку відкачують воду, аби врятувати решту тварин. Також вони повідомляли про те, що частина тварин загинула, а частина була евакуйована. Втім про те, скільки тварин не вижило внаслідок негоди, вони не сказали.

Фото: Скріншот

Окрім того, зазначається, окупаційна влада досі не може впоратися з наслідками стихії. Так, деякі населені пункти на тимчасово окупованій території Запорізької області досі залишаються без електроенергії. Причиною цьому є брав енергетиків, адже більшість людей виїхали на підконтрольну територію України.

Нагадаємо, у жовтні окупанти скаржилися, що у них вкрали єнота, якого раніше вони вивезли із херсонського зоопарку. За допомогою цього єнота російські волонтери збирали кошти на допомогу армії РФ.

Також на початку листопада у Центрі національного спротиву повідомляли, що окупанти вивозять тварин із заповідника "Асканія Нова". Їх нібито мали перевезти до краснодарського зоопарку "Сафарі-парк"