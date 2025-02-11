Слабкіше за магніт на холодильнику: уперше виміряно силу магнітного поля місця народження планет

Нове дослідження допоможе краще зрозуміти, як народжуються планети в протопланетних дисках молодих зірок.

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Астрономи створили реконструкцію магнітного поля навколо молодої зірки за допомогою диска з газу і пилу, що оточує її. Для цього вони використовували радіотелескоп ALMA. Висновки вчених допоможуть краще зрозуміти, яким чином виникають планети. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

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Астрономи використали пил у протопланетному диску молодої зірки HD 142527, розташованої приблизно за 512 світлових років від нас, для того, щоб створити реконструкцію тривимірної структури магнітного поля навколо зірки. Це перший раз, коли така реконструкція стала можливою для протопланетного диска.

За словами вчених, магнітні поля в протопланетних дисках навколо молодих зірок відіграють важливу роль в еволюції диска і формуванні планет. Нові зірки або протозірки утворюються з дуже щільних згустків у хмарах міжзоряного газу і пилу, які стискаються під дією власної гравітації.

Ці протозірки продовжують накопичувати речовину доти, доки тиск і температура в їхніх ядрах не стануть достатніми для запуску термоядерного синтезу водню. Після цього протозірка перетворюється на зірку головної послідовності, таку як Сонце.

Молода зірка HD 142527 оточена диском з газу і пилу, які залишилися після її формування. Вважається, що планети починають формуватися в турбулентних умовах таких протопланетних дисків, коли частинки пилу стикаються і злипаються, створюючи все більші скупчення матерії.

Вважається, що планети починають формуватися в турбулентних умовах таких протопланетних дисків, коли частинки пилу стикаються і злипаються, створюючи все більші скупчення матерії. Ілюстрація Фото: space.com

Хоча вважається, що в протопланетних дисках у процесі народження планет задіяно безліч сил, однією з найважливіших вважається магнетизм. Це означає, що вкрай важливо зрозуміти, які магнітні поля задіяні, але досі вчені не могли їх виміряти.

Астрономи змогли виміряти поляризацію частинок пилу в протопланетному диску HD 142527 і, таким чином, вперше виміряти магнітне поле такої структури. Так само, як залізна тирса під впливом магніту, частинки пилу в цьому диску, що формує планети, вирівняні з магнітним полем, що проходить через нього.

Білі смуги на зображенні нижче показують напрямки магнітного поля, як це видно з орієнтації частинок пилу в протопланетному диску.

Протопланетний диск зірки HD 142527 та орієнтація магнітного поля Фото: space.com

Вчені з'ясували, що сила магнітного поля становить лише приблизно 0,3 мілігаусса, тоді як типовий магніт на холодильнику має магнітне поле приблизно 1 000 000 мілігаусс.

Автори дослідження припускають, що магнітні поля, які вони виміряли, можуть створювати інтенсивну турбулентність у цьому протопланетному диску. Результати дослідження мають дати вченим детальнішу картину умов, у яких народжуються планети.

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