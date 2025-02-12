Китай и NASA будут останавливать астероид "наивысшего риска", который вскоре может упасть на Землю

Астероид, диаметр которого достигает от 40 до 90 метров, может столкнуться с Землей меньше, чем за десятилетие: астрономы Китая и NASA сейчас пытаются определить точную орбиту космического объекта, чтобы устранить риски.

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Ученые обеспокоены движением астероида 2024 YR4 в космосе, который, вероятно, может столкнуться с Землей в 2032 году. В Китае и США пытаются нарастить усилия по мониторингу астероида, чтобы избежать рисков столкновения: сейчас они активно работают над изучением орбиты объекта. Об этом стало известно 11 февраля из сообщения издания Interesting Engineering.

Важнейшая задача, которая сейчас стоит перед исследователями, — это определение точной орбиты и размеров объекта. Пока что размеры астероида базируются лишь на предварительных подсчетах, осуществленных сквозь отраженный свет, что не может быть надежным.

"Требуется немедленное наблюдение, поскольку вскоре астероид не будет виден до 2028 года, оставляя небольшой длительный риск", — пишут в Interesting Engineering.

Ученые планируют наблюдать за космическим объектом в несколько этапов. Первый стартует уже в марте, в начале, когда он будет самым ярким. Второй этап наблюдения запланирован на май — в это время исследователи будут отслеживать температуру астероида и завершать измерения его орбиты.

Сейчас предсказать, упадет ли астероид на Землю точно, невозможно. Вероятность столкновения составляет 2,2%, считают ученые, однако, несмотря на такие расчеты, астероид 2024 YR4 был внесен в перечень объектов "наивысшего риска" по решению Европейского космического агентства.

"Хотя вероятность столкновения невелика, потенциальные последствия достаточно значительны, чтобы вызвать глобальную реакцию", — уточняют в издании.

Отметим, что Фокус узнал о вероятности столкновения астероида 2024 YR4 с Землей 29 января. Тогда сообщалось, что, по шкале Торино, которая показывает степень опасности столкновения космических объектов с Землей, астероид относится к уровню 3 в диапазоне от 0 до 10. Сами шансы столкновения с нашей планетой тогда ученые расценивали как 1 из 83.

Вскоре Фокусу стало известно о вероятных последствиях от столкновения такого астероида с Землей. Тогда сообщалось, что космический объект такой величины может вызвать серьезные взрывные повреждения в радиусе 50 километров, а высвобождение энергии от столкновения может составлять эквивалент взрыва мощностью 10 мегатонн.