Китай та NASA зупинятимуть астероїд "найвищого ризику", який невдовзі може впасти на Землю

Астероїд, діаметр якого сягає від 40 до 90 метрів, може зіткнутися із Землею менше, ніж за десятиліття: астрономи Китаю та NASA наразі намагаються визначити точну орбіту космічного об’єкта, аби усунути ризики.

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Науковці занепокоєні рухом астероїда 2024 YR4 у космосі, який, ймовірно, може зіткнутися із Землею у 2032 році. У Китаї та США намагаються наростити зусилля з моніторингу астероїда, аби уникнути ризиків зіткнення: зараз вони активно працюють над вивченням орбіти об’єкта. Про це стало відомо 11 лютого з повідомлення видання Interesting Engineering.

Найважливіше завдання, яке зараз стоїть перед дослідниками, – це визначення точної орбіти та розмірів об’єкта. Поки що розміри астероїда базуються лише на попередніх підрахунках, здійснених крізь відбите світло, що не може бути надійним.

"Потрібне негайне спостереження, оскільки незабаром астероїд не буде видно до 2028 року, залишаючи невеликий тривалий ризик", – пишуть у Interesting Engineering.

Науковці планують спостерігати за космічним об’єктом у декілька етапів. Перший стартує вже у березні, на початку, коли він буде найяскравішим. Другий етап спостереження заплановано на травень – у цей час дослідники відстежуватимуть температуру астероїда та завершувати вимірювання його орбіти.

Наразі передбачити, чи впаде астероїд на Землю точно, неможливо. Ймовірність зіткнення становить 2,2%, вважають науковці, однак, попри такі розрахунки, астероїд 2024 YR4 було внесено до переліку об’єктів "найвищого ризику" за рішенням Європейського космічного агентства.

"Хоча ймовірність зіткнення невелика, потенційні наслідки достатньо значні, щоб викликати глобальну реакцію", – уточнюють у виданні.

Зазначимо, що Фокус дізнався про ймовірність зіткнення астероїда 2024 YR4 із Землею 29 січня. Тоді повідомлялося, що, за шкалою Торіно, яка показує ступінь небезпеки зіткнення космічних об'єктів із Землею, астероїд належить до рівня 3 у діапазоні від 0 до 10. Самі шанси зіткнення з нашою планетою тоді науковці розцінювали як 1 із 83.

Невдовзі Фокусу стало відомо про ймовірні наслідки від зіткнення такого астероїда із Землею. Тоді повідомлялося, що космічний об’єкт такої величини може спричинити серйозні вибухові пошкодження в радіусі 50 кілометрів, а вивільнення енергії від зіткнення може становити еквівалент вибуху потужністю 10 мегатонн.