Зіткнення 22 грудня 2032 року: чим небезпечний астероїд 2024 YR4

Донедавна тільки один астероїд мав ризик зіткнення із Землею, який перевершував 1% — славнозвісний Апофіс діаметром 370 метрів. Проте до цього списку додався ще один: 2024 YR4, ймовірність зіткнення з яким становить 6%.

Related video

Нещодавно виявлений навколоземний астероїд, який можна порівняти за розміром зі Статуєю Свободи, викликав занепокоєння серед астрономів через потенційну небезпеку зіткнення з Землею. Вчені з міжнародної мережі попередження про астероїди (IAWN) повідомляють про ймовірність того, що цей небесний об'єкт може зіткнутися із Землею у 2032 році, пише Forbes.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Лабораторія реактивного руху NASA обчислює ймовірність зіткнення астероїда 2024 YR4 з Землею на рівні 1,3% з прогнозованою датою зіткнення 22 грудня 2032 року. Однак, згідно з незалежними розрахунками астронома Сема Діна, ця ймовірність може сягати 6%. Цей астероїд є лише другим в історії, ризик зіткнення з яким перевищує 1%, першим був 99942 Апофіс — об'єкт, який колись вважався головною загрозою для 2029, 2036 і 2068 років.

Виявлений 27 грудня 2024 року Системою останнього попередження про зіткнення астероїдів з Землею (ATLAS) в Ріо Уртадо, Чилі, 2024 YR4 має діаметр 40-90 метрів. Зважаючи на його розмір і траєкторію, як IAWN, так і Консультативна група з планування космічних місій (SMPAG) були задіяні для оцінки потенційних стратегій реагування.

Управління планетарної оборони Європейського космічного агентства класифікувало його як астероїд з найвищим рівнем ризику, за яким наразі ведеться спостереження. Якщо зіткнення відбудеться, наслідки можуть бути катастрофічними.

За даними IAWN, астероїд такої величини може спричинити серйозні вибухові пошкодження в радіусі 50 кілометрів, причому основний коридор ризику простягається через східну частину Тихого океану, північ Південної Америки, Атлантичний океан, Африку, Аравійське море і частини Південної Азії.

За оцінками астронома Джона Тонрі, вивільнення енергії може бути еквівалентним вибуху потужністю 10 мегатонн, а зона спалення простягатиметься на кілька кілометрів від місця зіткнення.

Попри ці побоювання, експерти зазначають, що зіткнення залишається малоймовірним. Надвеликий телескоп Європейської південної обсерваторії визначив, що 2024 YR4 має майже 99% шансів безпечно оминути Землю. Однак вчені визнають, що для уточнення його траєкторії необхідні подальші спостереження.

Вікно для прямого спостереження залишається відкритим до квітня 2025 року, після чого астероїд буде недоступним для спостереження до червня 2028 року.

Для отримання точніших вимірювань його розміру та траєкторії будуть потрібні додаткові радіолокаційні, теплові інфрачервоні дослідження або прольоти космічних апаратів. Поки не буде доступно більше даних, астрономи продовжуватимуть оцінювати можливі стратегії пом'якшення наслідків у разі найгіршого сценарію.

Тим часом занепокоєння навколо астероїда Апофіс зберігається. Апофіс, діаметром приблизно 370 метрів, після його відкриття у 2004 році спочатку розглядався як астероїд, що становить значну загрозу зіткнення з Землею. Хоча NASA офіційно виключило будь-яке потенційне зіткнення в 2029, 2036 або 2068 роках, нещодавні симуляції показують, що несподівана взаємодія з іншим космічним об'єктом все ж може змінити його траєкторію.

Важливо

Передбачити викиди Сонця: вчені досягли прориву завдяки ШІ

13 квітня 2029 року Апофіс пройде на відстані всього 31 200 км від Землі — ближче, ніж деякі геостаціонарні супутники. Хоча зіткнення не очікується, астрономи продовжуватимуть стежити за його траєкторією, а нові спостереження розпочнуться у 2027 році.

Раніше Фокус писав про нову тканину, яка під дією сонячного світла зігрівається на 30°C за 10 хвилин. Для цього вчені використали наночастинки.

Також ми розповідали про королівський будинок залізного віку, виявлений в Осло, Норвегія. Він вирізняється серед інших своїми розмірами.