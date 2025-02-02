Столкновение 22 декабря 2032 года: чем опасен астероид 2024 YR4

До недавнего времени только один астероид имел риск столкновения с Землей, который превосходил 1% — знаменитый Апофис диаметром 370 метров. Однако к этому списку добавился еще один: 2024 YR4, вероятность столкновения с которым составляет 6%.

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Недавно обнаруженный околоземный астероид, сравнимый по размеру со Статуей Свободы, вызвал беспокойство среди астрономов из-за потенциальной опасности столкновения с Землей. Ученые из международной сети предупреждения об астероидах (IAWN) сообщают о вероятности того, что этот небесный объект может столкнуться с Землей в 2032 году, пишет Forbes.

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Лаборатория реактивного движения NASA вычисляет вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей на уровне 1,3% с прогнозируемой датой столкновения 22 декабря 2032 года. Однако, согласно независимым расчетам астронома Сэма Дина, эта вероятность может достигать 6%. Этот астероид является лишь вторым в истории, риск столкновения с которым превышает 1%, первым был 99942 Апофис — объект, который когда-то считался главной угрозой для 2029, 2036 и 2068 годов.

Обнаруженный 27 декабря 2024 года Системой последнего предупреждения о столкновении астероидов с Землей (ATLAS) в Рио Уртадо, Чили, 2024 YR4 имеет диаметр 40-90 метров. Учитывая его размер и траекторию, как IAWN, так и Консультативная группа по планированию космических миссий (SMPAG) были задействованы для оценки потенциальных стратегий реагирования.

Управление планетарной обороны Европейского космического агентства классифицировало его как астероид с самым высоким уровнем риска, за которым сейчас ведется наблюдение. Если столкновение произойдет, последствия могут быть катастрофическими.

По данным IAWN, астероид такой величины может вызвать серьезные взрывные повреждения в радиусе 50 километров, причем основной коридор риска простирается через восточную часть Тихого океана, север Южной Америки, Атлантический океан, Африку, Аравийское море и части Южной Азии.

По оценкам астронома Джона Тонри, высвобождение энергии может быть эквивалентным взрыву мощностью 10 мегатонн, а зона сожжения будет простираться на несколько километров от места столкновения.

Несмотря на эти опасения, эксперты отмечают, что столкновение остается маловероятным. Сверхбольшой телескоп Европейской южной обсерватории определил, что 2024 YR4 имеет почти 99% шансов безопасно обойти Землю. Однако ученые признают, что для уточнения его траектории необходимы дальнейшие наблюдения.

Окно для прямого наблюдения остается открытым до апреля 2025 года, после чего астероид будет недоступен для наблюдения до июня 2028 года.

Для получения более точных измерений его размера и траектории потребуются дополнительные радиолокационные, тепловые инфракрасные исследования или пролеты космических аппаратов. Пока не будет доступно больше данных, астрономы будут продолжать оценивать возможные стратегии смягчения последствий в случае худшего сценария.

Между тем беспокойство вокруг астероида Апофис сохраняется. Апофис, диаметром примерно 370 метров, после его открытия в 2004 году первоначально рассматривался как астероид, представляющий значительную угрозу столкновения с Землей. Хотя NASA официально исключило любое потенциальное столкновение в 2029, 2036 или 2068 годах, недавние симуляции показывают, что неожиданное взаимодействие с другим космическим объектом все же может изменить его траекторию.

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13 апреля 2029 года Апофис пройдет на расстоянии всего 31 200 км от Земли — ближе, чем некоторые геостационарные спутники. Хотя столкновения не ожидается, астрономы будут продолжать следить за его траекторией, а новые наблюдения начнутся в 2027 году.

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