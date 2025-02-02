Предсказать выбросы Солнца: ученые достигли прорыва благодаря ИИ

Солнечная активность влияет на спутники, GPS-сети и электросети, часто приводя к сбоям в работе земных технологий. Однако с помощью ИИ ученые смогли повысить точность прогнозов относительно корональных выбросов массы Солнца, что позволит смягчить негативное влияние.

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Солнце может казаться стабильным светилом на небе, но на самом деле это турбулентная сфера электрически заряженного газа. Его активность формируется сложными магнитными силами, создающими непредсказуемые солнечные явления, которые бросают вызов ученым, пишет Science Alert.

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Понимание и прогнозирование этих возмущений имеет решающее значение, особенно когда речь идет о корональных выбросах массы (КВМ), которые могут влиять на земные технологии и системы связи. Недавнее исследование изучает, как искусственный интеллект может улучшить прогнозирование солнечных событий.

Исследователи обучали модели машинного обучения, используя десятилетия солнечных данных, сосредоточившись на активной области AR13664. Их выводы указывают на то, что ИИ обнаружил ранние предупреждающие признаки повышенной солнечной активности, что потенциально может улучшить методы прогнозирования будущих солнечных вспышек.

КВМ — это массивные всплески плазмы, выбрасываемые из короны Солнца из-за внезапных сдвигов магнитных силовых линий Фото: NASA

КВМ — это массивные всплески плазмы, выбрасываемые из короны Солнца из-за внезапных сдвигов магнитных силовых линий. Эти выбросы могут двигаться со скоростью от сотен до тысяч километров в секунду, иногда достигая Земли всего за несколько дней. Взаимодействуя с магнитосферой нашей планеты, они могут вызывать геомагнитные бури, которые выводят из строя спутники, GPS-сети и электросети, а также создают впечатляющие полярные сияния.

Взаимодействуя с магнитосферой нашей планеты, они могут вызывать геомагнитные бури, которые выводят из строя спутники, GPS-сети и электросети, а также создают впечатляющие полярные сияния Фото: NASA

Группа ученых под руководством Сабрины Гуаставино из Университета Генуи применила методы искусственного интеллекта для анализа солнечной бури, которая произошла в мае 2024 года. Их модели машинного обучения обработали большие исторические данные, чтобы выявить сложные закономерности, которые традиционные методы могут не заметить.

Исследование имело целью предсказать солнечные вспышки, отследить формирование КВМ и предсказать геомагнитные бури. Их модель продемонстрировала высокий уровень точности, значительно улучшив прогнозы по сравнению с традиционными подходами.

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Результаты исследования имеют широкое значение: точные прогнозы могут помочь смягчить перебои в работе энергетической инфраструктуры, сетей связи и спутниковой связи. Кроме того, лучшее прогнозирование авроральной активности может улучшить опыт наблюдателей неба, которые стремятся увидеть эти природные световые явления.

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Также мы рассказывали об исследовании 1900-летнего свитка, найденного в Иудейской пустыне. Ученые обнаружили, что это запись о судебном деле, которая является самым длинным юридическим текстом такого рода.