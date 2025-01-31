Впервые на континенте: что известно об открытии уникального клада римских и британских монет (фото)

В Нидерландах обнаружили клад, состоящий из британских и римских монет времен I века н. э. Как рассказали ученые, это первая находка такого клада на континентальной Европе.

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В 2023 году вблизи Бунника в нидерландской провинции Утрехт поисковики нашли клад из 404 римских и британских монет, датированных 46 годом нашей эры. Эксперты назвали эту находку одной из самых выдающихся в своем роде в Европе, пишет Arkeonews.

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Лейденский музей(Rijksmuseum van Oudheden) описал находку как "уникальное сочетание римских и британских монет". Такая коллекция является беспрецедентной находкой на европейском континенте. Самые новые римские монеты в коллекции датируются 46-47 годами н. э., периодом, связанным с военными кампаниями императора Клавдия.

Такая коллекция является беспрецедентной находкой на европейском континенте Фото: Rijksmuseum van Oudheden

Среди сокровища есть 44 золотых статеры, отчеканенных в Британии, с именем короля Кунобелина, одного из первых правителей южной Британии. Исследователи считают, что эти монеты были привезены римскими солдатами после походов в Британию — часть как плата, другие как военные трофеи.

Это открытие раскрывает роль нижнегерманского лимеса во время римских вторжений в Британию. Этот пограничный регион имел решающее значение для подготовки первого военного перехода в 43 году н. э., а позже служил пунктом возвращения войск, которые возвращались с награбленными сокровищами. Наличие этих монет свидетельствует о прочных экономических и военных связях между двумя регионами.

Эта находка является крупнейшей в своем роде в Утрехте из римского периода и первым смешанным кладом римских и британских монет, когда-либо найденным в континентальной Европе. Обычно подобные сокровища находили только в Британии.

Открытие произошло в районе римской границы, удаленной от ключевых римских фортов или поселений. Монеты были похоронены около 47 года нашей эры, но точная причина остается неясной. Возможно, их спрятали для сохранения, а возможно, принесли как дань богам в знак благодарности за безопасное возвращение из битвы.

Британские золотые монеты, известные как статеры, состояли из сплава золота, серебра и меди. Их чеканили между 5 и 43 годами нашей эры, во время и вскоре после правления Кунобелина, чье имя отчеканено на монетах латиницей: CVNO[BELINVS]. На римских монетах изображены разные императоры, а на самых новых — император Клавдий, что совпадает с первыми завоеваниями Рима в Британии.

Всего в кладе было найдено 72 римских золотых ауреуса. Примечательно, что две из монет не имеют никаких признаков износа, что указывает на то, что они происходят непосредственно из свежеотчеканенного запаса. Однако основная часть коллекции состоит из 288 серебряных денариев, датированных 200 г. до н. э. — 47 г. до н. э. Среди самых редких находок — монеты времен Юлия Цезаря и монета с изображением нумидийского царя Дзюбы.

Сначала клад обнаружили Герт-Ян Месселаар и Рейнир Келинк, которые сообщили о нем властям через горячую линию по вопросам археологии Ландшафтного наследия Утрехта. Археолог Антон Кройшер проанализировал монеты, которые впоследствии были занесены в базу данных Portable Antiquities of the Netherlands (PAN). Дальнейшие раскопки, проведенные Национальным агентством культурного наследия, обнаружили 381 монету, которые стали частью клада.

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Теперь монеты являются частью Национальной археологической коллекции Нидерландов и хранятся в Лейденском музее. Посетители могут увидеть их в постоянной экспозиции музея "Нидерланды во времена Римской империи".

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