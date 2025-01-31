Уперше на континенті: що відомо про відкриття унікального скарбу римських і британських монет (фото)

У Нідерландах виявили скарб, що складається з британських та римських монет часів I століття н. е. Як розповіли вчені, це перша знахідка такого скарбу на континентальній Європі.

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У 2023 році поблизу Бунніка в нідерландській провінції Утрехт пошуковці знайшли скарб із 404 римських і британських монет, датованих 46 роком нашої ери. Експерти назвали цю знахідку однією з найвизначніших у своєму роді в Європі, пише Arkeonews.

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Лейденський музей (Rijksmuseum van Oudheden) описав знахідку як "унікальне поєднання римських і британських монет". Така колекція є безпрецедентною знахідкою на європейському континенті. Найновіші римські монети в колекції датуються 46-47 роками н. е., періодом, пов'язаним з військовими кампаніями імператора Клавдія.

Така колекція є безпрецедентною знахідкою на європейському континенті Фото: Rijksmuseum van Oudheden

Серед скарбу є 44 золотих статери, викарбуваних у Британії, з ім'ям короля Кунобеліна, одного з перших правителів південної Британії. Дослідники вважають, що ці монети були привезені римськими солдатами після походів до Британії — частина як плата, інші як військові трофеї.

Це відкриття розкриває роль нижньонімецького лімесу під час римських вторгнень до Британії. Цей прикордонний регіон мав вирішальне значення для підготовки першого військового переходу в 43 році н. е., а пізніше слугував пунктом повернення військ, які поверталися з награбованими скарбами. Наявність цих монет свідчить про міцні економічні та військові зв'язки між двома регіонами.

Ця знахідка є найбільшою у своєму роді в Утрехті з римського періоду і першим змішаним скарбом римських і британських монет, коли-небудь знайденим в континентальній Європі. Зазвичай подібні скарби знаходили лише у Британії.

Відкриття сталося в районі римського кордону, віддаленого від ключових римських фортів чи поселень. Монети були поховані близько 47 року нашої ери, але точна причина залишається неясною. Можливо, їх заховали для збереження, а можливо, принесли як данину богам на знак подяки за безпечне повернення з битви.

Британські золоті монети, відомі як статери, складалися зі сплаву золота, срібла та міді. Їх карбували між 5 і 43 роками нашої ери, під час і невдовзі після правління Кунобеліна, чиє ім'я викарбуване на монетах латиницею: CVNO[BELINVS]. На римських монетах зображені різні імператори, а на найновіших — імператор Клавдій, що збігається з першими завоюваннями Риму в Британії.

Загалом у скарбі було знайдено 72 римські золоті ауреуси. Примітно, що дві з монет не мають жодних ознак зносу, що вказує на те, що вони походять безпосередньо зі свіжовикарбуваного запасу. Однак основна частина колекції складається з 288 срібних денаріїв, датованих 200 р. до н. е. — 47 р. до н. е. Серед найрідкісніших знахідок — монети часів Юлія Цезаря та монета із зображенням нумідійського царя Дзюби.

Спочатку скарб виявили Герт-Ян Месселаар і Рейнір Келінк, які повідомили про нього владі через гарячу лінію з питань археології Ландшафтної спадщини Утрехта. Археолог Антон Кройшер проаналізував монети, які згодом були занесені до бази даних Portable Antiquities of the Netherlands (PAN). Подальші розкопки, проведені Національним агентством культурної спадщини, виявили 381 монету, які стали частиною скарбу.

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Тепер монети є частиною Національної археологічної колекції Нідерландів і зберігаються в Лейденському музеї. Відвідувачі можуть побачити їх у постійній експозиції музею "Нідерланди за часів Римської імперії".

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