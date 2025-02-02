Передбачити викиди Сонця: вчені досягли прориву завдяки ШІ

Сонячна активність впливає на супутники, GPS-мережі та електромережі, часто призводячи до збоїв у роботі земних технологій. Проте за допомогою ШІ вчені змогли підвищити точність прогнозів щодо корональних викидів маси Сонця, що дасть змогу пом'якшити негативний вплив.

Related video

Сонце може здаватися стабільним світилом на небі, але насправді це турбулентна сфера електрично зарядженого газу. Його активність формується складними магнітними силами, що створюють непередбачувані сонячні явища, які кидають виклик науковцям, пише Science Alert.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Розуміння і прогнозування цих збурень має вирішальне значення, особливо коли йдеться про корональні викиди маси (КВМ), які можуть впливати на земні технології та системи зв'язку. Нещодавнє дослідження вивчає, як штучний інтелект може покращити прогнозування сонячних подій.

Дослідники навчали моделі машинного навчання, використовуючи десятиліття сонячних даних, зосередившись на активній області AR13664. Їхні висновки вказують на те, що ШІ виявив ранні попереджувальні ознаки підвищеної сонячної активності, що потенційно може покращити методи прогнозування майбутніх сонячних спалахів.

КВМ — це масивні сплески плазми, що викидаються з корони Сонця через раптові зсуви магнітних силових ліній Фото: NASA

КВМ — це масивні сплески плазми, що викидаються з корони Сонця через раптові зсуви магнітних силових ліній. Ці викиди можуть рухатися зі швидкістю від сотень до тисяч кілометрів на секунду, іноді досягаючи Землі всього за кілька днів. Взаємодіючи з магнітосферою нашої планети, вони можуть викликати геомагнітні бурі, які виводять з ладу супутники, GPS-мережі та електромережі, а також створюють вражаючі полярні сяйва.

Взаємодіючи з магнітосферою нашої планети, вони можуть викликати геомагнітні бурі, які виводять з ладу супутники, GPS-мережі та електромережі, а також створюють вражаючі полярні сяйва Фото: NASA

Група науковців під керівництвом Сабріни Гуаставіно з Університету Генуї застосувала методи штучного інтелекту для аналізу сонячної бурі, яка відбулася у травні 2024 року. Їхні моделі машинного навчання обробили великі історичні дані, щоб виявити складні закономірності, які традиційні методи можуть не помітити.

Дослідження мало на меті передбачити сонячні спалахи, відстежити формування КВМ та передбачити геомагнітні бурі. Їх модель продемонструвала високий рівень точності, значно покращивши прогнози порівняно з традиційними підходами.

Важливо

Таємниці Північного моря: чому археологи не встигли дослідити затонулий корабель (фото)

Результати дослідження мають широке значення: точні прогнози можуть допомогти пом'якшити перебої в роботі енергетичної інфраструктури, мереж зв'язку та супутникового зв'язку. Крім того, краще прогнозування авроральної активності може покращити досвід спостерігачів неба, які прагнуть побачити ці природні світлові явища.

Раніше Фокус писав про унікальний скарб римських та британських монет, виявлений у Нідерландах. Ця знахідка є першою у своєму роді, оскільки досі схожі скарби знаходили тільки у Британії.

Також ми розповідали про дослідження 1900-річного сувою, знайденого в Юдейській пустелі. Вчені виявили, що це запис про судову справу, який є найдовшим юридичним текстом такого роду.