Согреется за 10 минут: ученые создали новую ткань, которая спасет от экстремального холода
Замерзание негативно влияет на человеческий организм, особенно если речь идет об экстремально низких температурах. Недавно ученые создали новую ткань, которая нагревается от солнечного света: всего за 10 минут материал повышает свою температуру на 30°C.
Недавний прорыв привел к разработке ткани, которая превращает солнечный свет в тепло. В конце прошлого года группа ученых из Канады экспериментировала с новыми материалами, чтобы удовлетворить потребность в одежде, пригодной для экстремально холодных условий. Их исследование показало, что ткань может быстро повышать свою температуру, используя солнечную энергию, пишет Live Science.
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Исследование показало, что материал, в состав которого входят специальные наночастицы, что поглощают солнечный свет и превращают его в тепло, и термочувствительные красители, повышает свою температуру более чем на 30°C всего за десять минут пребывания под солнцем.
Инженер-химик Юнинг Ли и его команда из Университета Ватерлоо в Канаде разработали ткань, поместив фототермические полимеры в матрицу из термопластичных полиуретановых волокон.
"Интегрированные наночастицы очень эффективно поглощают солнечный свет в широком диапазоне длин волн, — сообщил Ли. — Когда солнечный свет попадает на эти наночастицы, они поглощают энергию и выделяют ее как тепло в процессе, который называется фототермическим преобразованием".
В ткани использованы два полимера — полианилин (PANI) и полидопамин (PDA), которые инкорпорированы в хорошо известный водонепроницаемый материал для спортивной одежды. Исследователи также добавили красители, которые меняли цвет при нагревании материала, обеспечивая визуальную оценку повышения температуры.Важно
Кроме того, ткань имеет мягкую и эластичную текстуру, которая позволяет материалу растягиваться в пять раз больше своего размера и сохранять свои свойства, изменяющие цвет и температуру, даже после 25 стирок.
"Следующие шаги в этом исследовании сосредоточены на снижении производственных затрат, масштабировании процесса производства и обеспечении безопасности волокон для длительного контакта с кожей", — сказал Ли.
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