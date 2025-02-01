Ночи на Земле могут длиться до полугода: при каких условиях на планете это возможно

Исследователи рассказали о самых долгих ночах в истории планеты и о том, где именно они происходят.

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Ежегодно на Северном полюсе Солнце садится в середине сентября и не возвращается до середины марта — наступает полярная ночь, которая длится 179 дней или около шести месяцев. Такие же длинные ночи бывают и на Южном полярном полюсе, хотя и в "противоположное время", когда в Южном полушарии наступает зима, пишет IFLScience.

Не секрет, что такие длительные периоды темноты в зимние месяцы наблюдаются лишь в нескольких странах, расположенных в экстремальных широтах. Например, в самой северной точке Финляндии в Утсйоки полярная ночь начинается в конце ноября и длится до 52 дней до января.

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Похожий график также наблюдается по ту сторону границы в арктической норвегии: в Нордкапе, самой северной точке страны, солнце скрывается за горизонт около 20 ноября и не возвращается до 22 января — полярная ночь здесь длится более 60 дней.

В одном из самых северных городов в мире — в Каанааке в Северной Гренландии — полярная ночь длится с 24 октября по 17 февраля. Исследователи отмечают, что в Гренландии этот период называется Каперлак — местные жители не праздную наступление темноты, но первый восход всегда приветствуется вечеринками.

По словам ученых, некоторые из самых длинных периодов темноты наблюдаются в самом северном постоянно населенном месте в мире: Алерт, в регионе Кикиктаалук Нунавута в Канаде. Здесь полярная ночь длится 106 дней с 30 октября по 13 февраля.

Мллюстрация дает общее представление о том, как возникают полярные ночи Фото: Shutterstock

Несмотря на свое название, полярные ночи на самом деле не полностью черные. Некоторые проблески света все же можно заметить в течение всего нескольких часов каждый день — в эти периоды небо окрашивается в мягкий голубой свет.

Исследователи отмечают, что такой цвет неба обусловлен преломлением солнечного света в земной атмосфере — это означает, что он способен создавать оттенки розового, красного, оранжевого и других цветов, которые мы обычно можем наблюдать во время заката или восхода солнца.

Не менее впечатляющим, по словам исследователей, является то, что даже в эти невероятно длительные периоды темноты люди в сообществах продолжают жить и процветать в этих экстремальных условиях, приспосабливаясь к ритму полярной ночи.

Ранее Фокус писал о том, что полярные ночи на Марсе светятся зеленым: что обнаружила миссия ЕКА.