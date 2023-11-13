Полярные ночи на Марсе светятся зеленым: что обнаружила миссия ЕКА (видео)

Исследователи из Европейского космического агентства говорят, что получили первое подтверждение необычного явления на Красной планете.

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Миссия Европейского космического агентства Trace Gas Orbiter впервые обнаружила видимое ночное свечение на Марсе. Данный эффект хорошо известен на Земле и предполагалось, что его можно наблюдать на Марсе, но до сих пор не было веских доказательств, пишет IFLScience.

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Ночное сияние на Марсе выглядит похоже на полярные сияния на Земле, но не имеет с ним ничего общего. Свечение на Красной планете появляется, когда солнечный свет расщепляет молекулы углекислого газа (на окись углерода и кислород), выделяя энергию. Некоторые одиночные атомы кислорода мигрируют с дневной стороны Марса на ночную, а также к полярному региону. Там солнечный свет перестает воздействовать на атомы, и пара из них образует молекулу кислорода, который производит зеленое свечение на высоте около 50 км над поверхностью планеты.

"Свечение появляется из-за рекомбинации атомов кислорода, которые были созданы в теплой части атмосферы и перенесены ветрами в высокие холодные широты, на высоту от 40 до 60 км в марсианской атмосфере", — говорит соавтор исследования Льежского университета Лориан Сорет.

По оценками миссии, свечение должно быть достаточно ярким, чтобы увидеть его с поверхности планеты во время зимних ночей. Отмечается, что свечение атомов кислорода на дневной стороне Марса было обнаружено еще в 2020 году, теперь такое же свечение было найдено на ночной стороне планеты.

"Эти наблюдения интересны и имеют большое значение для будущих полетов на Красную планету", — говорит ведущий автор исследования, планетолог из Льежского университета Жан-Клод Жерар.

Помимо освещения пути для астронавтов, ночное сияние имеет другие интригующие особенности. Дело в том, что разреженную марсианскую атмосферу изучать не так-то просто, а многие процессы, которые происходят на больших высотах, почти недоступны.

Ночное же сияние дало новую информацию об этих регионах Марса, а также позволило более точно оценить количество кислорода в атмосфере, которого крайне мало. Также это может предоставить новую информацию о том, как как солнечный свет и солнечный ветер взаимодействуют с атмосферой Красной планеты. Предполагается, что Марс имел более плотную атмосферу, которая была разрушена солнечным ветром.

Напомним, марсоход NASA запечатлел удивительное событие в небе Марса. Марсоход Perseverance прислал на Землю новые данные и потрясающее изображение восхода Солнца на Марсе.