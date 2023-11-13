Полярні ночі на Марсі світяться зеленим: що виявила місія ЄКА (відео)

Дослідники з Європейського космічного агентства кажуть, що отримали перше підтвердження незвичайного явища на Червоній планеті.

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Місія Європейського космічного агентства Trace Gas Orbiter вперше виявила видиме нічне світіння на Марсі. Цей ефект добре відомий на Землі і передбачалося, що його можна спостерігати на Марсі, але досі не було вагомих доказів, пише IFLScience.

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Нічне сяйво на Марсі схоже на полярні сяйва на Землі, але не має з ним нічого спільного. Світіння на Червоній планеті з'являється, коли сонячне світло розщеплює молекули вуглекислого газу (на окис вуглецю і кисень), виділяючи енергію. Деякі поодинокі атоми кисню мігрують з денного боку Марса на нічний, а також до полярного регіону. Там сонячне світло перестає впливати на атоми, і пара з них утворює молекулу кисню, який виробляє зелене світіння на висоті близько 50 км над поверхнею планети.

"Світіння з'являється через рекомбінацію атомів кисню, які були створені в теплій частині атмосфери та перенесені вітрами у високі холодні широти, на висоту від 40 до 60 км у марсіанській атмосфері", — каже співавтор дослідження Льєжського університету Лоріан Сорет.

За оцінками місії, світіння має бути досить яскравим, щоб побачити його з поверхні планети під час зимових ночей. Зазначається, що світіння атомів кисню на денному боці Марса було виявлено ще 2020 року, тепер таке ж світіння було знайдено на нічному боці планети.

"Ці спостереження цікаві і мають велике значення для майбутніх польотів на Червону планету", — каже провідний автор дослідження, планетолог із Льєжського університету Жан-Клод Жерар.

Крім освітлення шляху для астронавтів, нічне сяйво має інші інтригуючі особливості. Річ у тім, що розріджену марсіанську атмосферу вивчати не так-то просто, а багато процесів, які відбуваються на великих висотах, майже недоступні.

Нічне ж сяйво дало нову інформацію про ці регіони Марса, а також дало змогу точніше оцінити кількість кисню в атмосфері, якого вкрай мало. Також це може надати нову інформацію про те, як сонячне світло і сонячний вітер взаємодіють з атмосферою Червоної планети. Передбачається, що Марс мав більш щільну атмосферу, яка була зруйнована сонячним вітром.

Нагадаємо, марсохід NASA зафіксував дивовижну подію в небі Марса. Марсохід Perseverance надіслав на Землю нові дані і приголомшливе зображення сходу Сонця на Марсі.