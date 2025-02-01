Ночі на Землі можуть тривати до півроку: за яких умов на планеті це можливо

Дослідники розповіли про найдовші ночі в історії планети й про те, де саме вони відбуваються.

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Щороку на Північному полюсі Сонце сідає в середині вересня і не повертається до середини березня — настає полярна ніч, яка триває 179 днів або близько шести місяців. Такі ж довгі ночі бувають і на Південному полярному полюсі, хоча і в "протилежний час", коли в Південній півкулі настає зима, пише IFLScience.

Не секрет, що такі тривалі періоди темряви в зимові місяці спостерігаються лише в кількох країнах, розташованих в екстремальних широтах. Наприклад, у найпівнічнішій точці Фінляндії в Утсйокі полярна ніч починається наприкінці листопада і триває до 52 днів до січня.

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Схожий графік також спостерігається по той бік кордону в арктичній Норвегії: у Нордкапі, найпівнічнішій точці країни, сонце ховається за обрій близько 20 листопада і не повертається до 22 січня — полярна ніч тут триває понад 60 днів.

В одному з найпівнічніших міст у світі — у Каанааку в Північній Гренландії — полярна ніч триває з 24 жовтня до 17 лютого. Дослідники зазначають, що в Гренландії цей період називається Каперлак — місцеві жителі не святкують настання темряви, але перший схід сонця завжди вітається вечірками.

За словами вчених, деякі з найдовших періодів темряви спостерігаються в найпівнічнішому постійно населеному місці у світі: Алерт, у регіоні Кікіктаалук Нунавута в Канаді. Тут полярна ніч триває 106 днів із 30 жовтня до 13 лютого.

Млюстрація дає загальне уявлення про те, як виникають полярні ночі Фото: Shutterstock

Попри свою назву, полярні ночі насправді не повністю чорні. Деякі проблиски світла все ж можна помітити протягом лише кількох годин щодня — у ці періоди небо забарвлюється в м'яке блакитне світло.

Дослідники зазначають, що такий колір неба зумовлений заломленням сонячного світла в земній атмосфері — це означає, що він здатний створювати відтінки рожевого, червоного, помаранчевого та інших кольорів, які ми зазвичай можемо спостерігати під час заходу чи сходу сонця.

Не менш дивовижним, за словами дослідників, є те, що навіть у ці неймовірно тривалі періоди темряви люди в спільнотах продовжують жити та процвітати в цих екстремальних умовах, пристосовуючись до ритму полярної ночі.

Раніше Фокус писав про те, що полярні ночі на Марсі світяться зеленим: що виявила місія ЄКА.