Зігріється за 10 хвилин: вчені створили нову тканину, яка врятує від екстремального холоду

Змерзання негативно впливає на людський організм, особливо якщо йдеться про екстремально низькі температури. Нещодавно вчені створили нову тканину, яка нагрівається від сонячного світла: всього за 10 хвилин матеріал підвищує свою температуру на 30°C.

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Нещодавній прорив призвів до розробки тканини, яка перетворює сонячне світло на тепло. Наприкінці минулого року група вчених з Канади експериментувала з новими матеріалами, щоб задовольнити потребу в одязі, придатному для екстремально холодних умов. Їхнє дослідження показало, що тканина може швидко підвищувати свою температуру, використовуючи сонячну енергію, пише Live Science.

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Дослідження показало, що матеріал, до складу якого входять спеціальні наночастинки, які поглинають сонячне світло і перетворюють його на тепло, та термочутливі барвники, підвищує свою температуру на понад 30°C всього за десять хвилин перебування під сонцем.

Інженер-хімік Юнінг Лі та його команда з Університету Ватерлоо в Канаді розробили тканину, помістивши фототермічні полімери в матрицю з термопластичних поліуретанових волокон.

"Інтегровані наночастинки дуже ефективно поглинають сонячне світло в широкому діапазоні довжин хвиль, — повідомив Лі. — Коли сонячне світло потрапляє на ці наночастинки, вони поглинають енергію і виділяють її як тепло в процесі, який називається фототермічним перетворенням".

У тканині використано два полімери — поліанілін (PANI) і полідопамін (PDA), які інкорпоровані у добре відомий водонепроникний матеріал для спортивного одягу. Дослідники також додали барвники, які змінювали колір під час нагрівання матеріалу, забезпечуючи візуальну оцінку підвищення температури.

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Крім того, тканина має м'яку та еластичну текстуру, яка дозволяє матеріалу розтягуватися в п'ять разів більше від свого розміру і зберігати свої властивості, що змінюють колір і температуру, навіть після 25 прань.

"Наступні кроки в цьому дослідженні зосереджені на зниженні виробничих витрат, масштабуванні процесу виробництва та забезпеченні безпечності волокон для тривалого контакту зі шкірою", — сказав Лі.

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