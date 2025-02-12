Великий ризик і невизначеність: повернення астронавтів NASA на Місяць перебуває під загрозою

У новому звіті про безпеку космічних польотів ідеться про те, що у NASA є багато проблем, які можуть вплинути на реалізацію програми "Артеміда".

Related video

Опубліковано щорічний звіт Консультативної групи з безпеки в аерокосмічній сфері (ASAP). У ньому наголошується, що у NASA є ще багато проблем, що робить реалізацію програми "Артеміда", яка передбачає висадку астронавтів на Місяць, надто ризикованою і невизначеною, пише Spacе .

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Група експертів ASAP зазначає, що існує багато ризиків, пов'язаних із виконанням запланованої висадки астронавтів NASA на Місяць у 2027 році, які спричинені невирішеними технічними проблемами, а також пов'язані з фінансуванням.

У звіті ASAP сказано, що особливу стурбованість викликають ризики, пов'язані з підготовкою майбутньої пілотованої місії на Місяць, яка має закласти основу для подальшої висадки астронавтів на Марс. Зокрема, викликає багато запитань готовність NASA безпечно доставити астронавтів на Місяць, що створює невизначеність у реалізації місячної програми.

Експерти вказують на те, що досі триває вивчення проблем, які виникли в космічного корабля Orion, що має бути задіяний у місіях "Артеміда-2" та "Артеміда-3". Під час першої місії має відбутися політ астронавтів NASA навколо Місяця у 2026 році, а під час другої — висадка астронавтів на поверхню Місяця у 2027 році. Але ще наприкінці 2022 року під час повернення на Землю після успішної безпілотної місії "Артеміда-1" корабель Orion зазнав значних пошкоджень теплозахисного покриття, яке мало б захистити астронавтів від перепадів температури.

Що стосується першого польоту людини на Місяць з 1972 року, то експерти дуже стурбовані тим, що за поточного графіка і поточного рівня технічної готовності NASA до виконання місії "Артеміда-3", рівень її готовності дуже переоцінений.

У звіті зазначено, що залишаються невирішеними проблеми зі створенням і демонстрацією посадкового модуля, за допомогою якого астронавти зможуть приземлитися на Місяці, а також того, як він стикуватиметься з кораблем Orion. Для зниження ризиків місії потрібно провести демонстраційну посадку модуля на поверхню Місяця і вирішити проблеми корабля Orion.

У звіті ASAP підкреслюється ще більш серйозна проблема — постійна невизначеність бюджету NASA, викликана нездатністю Конгресу США надати своєчасне фінансування.

За словами експертів, це суттєво ускладнює здатність NASA планувати і виконувати високотехнологічні місії. Невизначеність бюджету може призвести до підвищення ризиків під час розробки головних компонентів місячної місії та створити експлуатаційні ризики в майбутньому. Усе це безпосередньо впливає на безпеку та успіх місії на Місяць.

Як уже писав Фокус, NASA нарешті поверне на Землю астронавтів, які застрягли на орбіті майже на 10 місяців. Перенесення дати запуску на МКС нового екіпажу прискорить повернення двох астронавтів космічного корабля Boeing Starliner.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили понад 20 загадкових радіосигналів із глибокого космосу. Надзвичайно швидкі сплески енергії, видимі в радіохвилях, являють собою велику загадку, яку намагаються вирішити вчені.