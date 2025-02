Астрономи виявили понад 20 загадкових радіосигналів із глибокого космосу: що відомо

Надзвичайно швидкі сплески енергії, видимі в радіохвилях, являють собою велику загадку, яку намагаються вирішити вчені.

Астрономи створили спеціальну систему для просіювання радіосигналів у космосі, намагаючись визначити їхні джерела. Вчені вивчили яскраві сплески енергії, які з'являються раптово і потім зникають майже так само швидко, існуючи лише кілька секунд і навіть менше. Вчені протестували нову систему, яка може виділяти рідкісні радіосигнали серед величезних потоків даних. Дослідження опубліковано в Publications of the Astronomical Society of Australia, пише Earth.

Учені називають загадкові радіосигнали з глибокого космосу швидкими радіосплесками, які являють собою інтенсивні радіохвилі, здатні вивільнити стільки ж енергії за мить, скільки Сонце за один день. Ніхто насправді не знає, що їх викликає, але вони несподівано з'являються по космосу.

Вчені вивчають яскраві спалахи енергії відтоді, як про них вперше повідомили в 2007 році, але вони продовжують дивувати своїми дивними варіаціями.

Нова система аналізу CRACO допомогла вченим виявити два з цих швидких радіосигналів під час пілотного запуску. Система також ідентифікувала понад 20 додаткових швидких радіосплесків, що стало несподіваним бонусом.

Система CRACO включає в себе набір потужних комп'ютерів, які аналізують величезний обсяг даних, отриманих радіотелескопом ASKAP, який розташований в Австралії. CRACO відфільтровує непотрібний шум і відзначає все, що може бути раптовим сплеском радіохвиль.

Астрономи також виявили довгоперіодичні транзієнти, які залишаються яскравими протягом більш тривалих проміжків часу порівняно зі швидкими радіосплесками. Вони здаються незвичайними об'єктами в нашій галактиці, хоча залишаються загадковими, адже ніхто достеменно не знає їхню природу.

Деякі транзієнти вимикаються і вмикаються з непередбачуваними інтервалами. Така нерегулярна поведінка ускладнює їх виявлення.

Знання того, звідки в космосі беруться радіосигнали, допомагає вченим з'ясувати, виходять вони з далеких галактик чи з близьких. Кожен радіосплеск або транзієнт може розкрити подробиці про навколишнє середовище, яке їх створило.

Учені вважають, що швидкі радіосплески можуть переміщатися на мільярди світлових років, несучи ознаки розподілу матерії на цьому шляху. Це може допомогти виявити космічні структури, які в іншому разі були б невидимі.

Коли місце розташування радіосплеску визначено, астрономи можуть порівняти це місце з оптичними даними. Якщо вони знаходять там галактику, це натякає на можливі процеси, що створюють загадкові радіосигнали.

