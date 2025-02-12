Марсохід NASA побачив дивні кольорові хмари на Марсі: вчені не можуть їх пояснити (фото)

Для астрономів залишається загадкою, чому так звані сутінкові хмари на Червоній планеті виявили тільки в певних місцях.

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Марсохід NASA Curiosity зробив фотографії загадкових червоно-зелених хмар на Марсі. Вони називаються сутінковими хмарами, адже їх можна побачити тільки коли заходить Сонце на Червоній планеті. Але ці хмари видно тільки в деяких частинах Марса і вчені поки не знають у чому причина, пише Phys.

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Хмари на Марсі бувають двох видів: вони складаються або з водяного льоду і знаходяться на висоті приблизно 50 км, або ж із замороженого вуглекислого газу і знаходяться на висоті 60-80 км. Тільки останні можуть мати різні кольори, зокрема червоний і зелений, тоді як хмари з водяного льоду переважно білі.

Марсохід NASA Curiosity зробив фотографії загадкових червоно-зелених хмар на Марсі Фото: NASA

Уперше сутінкові хмари на Марсі виявив марсохід місії NASA Pathfinder у 1997 році. Хоча марсохід Curiosity приземлився на Марсі у 2012 році, тільки через 7 років він вперше зробив фотографії сутінкових хмар. Вони були схожі на ті, що видно на нових зображеннях марсіанського неба. Учені з'ясували, що такі хмари виникають тільки в південній півкулі Марса і тоді, коли на Червоній планеті настає осінь.

Науковці з'ясували, що такі хмари виникають тільки в південній півкулі Марса і тоді, коли на Червоній планеті настає осінь Фото: NASA

Спостереження за хмарами на Марсі дають можливість ученим краще зрозуміти атмосферу планети, яка на 95% складається з вуглекислого газу.

Попри те, що сутінкові хмари давно відомі вченим, вони не можуть зрозуміти, чому вони виникають тільки в Південній півкулі Марса і в певний сезон. Наприклад, марсохід NASA Perseverance, що розташований у Північній півкулі Марса, ніколи не бачив цих кольорових хмар із моменту приземлення 2021 року.

Спостереження за хмарами на Марсі дають можливість ученим краще зрозуміти атмосферу планети, яка на 95% складається з вуглекислого газу Фото: NASA

Вчені вважають, що в деяких регіонах Марса можуть бути відповідні умови для утворення хмар із замороженого вуглекислого газу, які розсіюють сонячне світло, що надає їм характерного забарвлення.

Можливо, такі хмари виникають через атмосферні гравітаційні хвилі на Марсі, які можуть охолоджувати атмосферу, вважають учені. Вуглекислий газ так сильно конденсується в лід, що щось має його сильно охолоджувати. Але про марсіанські атмосферні гравітаційні хвилі відомо дуже мало, тому це тільки припущення. З іншого боку, вони не пояснюють, чому сутінкові хмари виникають тільки в певних місцях.

Як уже писав Фокус, Альфа Центавра летить з величезною швидкістю до Сонячної системи і деякі об'єкти вже біля нас. Вчені з'ясували, що найближча зоряна система викидає астероїди, комети і дрібні частинки пилу, і деякі з цих об'єктів вже перебувають поруч із Землею.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили залишки наднових у несподіваному місці в галактиці-супутнику Чумацького Шляху. Вважалося, що померлі зірки не можуть створювати такі об'єкти на околиці галактики, але нові дані показують зворотне.