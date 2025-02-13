Зодіакальне світло: у лютому можна буде побачити дивне трикутне явище в небі (фото)

Починаючи з 16 лютого і до кінця місяця в небі можна буде спостерігати незвичайне світіння у формі трикутника.

Related video

Дивний трикутник зі світла, який буде видно в небі на заході та південному заході незабаром після заходу Сонця з 16 лютого до кінця місяця, називається зодіакальним світлом. Це явище можна буде побачити тільки якщо небо буде дуже темним, і Місяць не буде відбивати багато сонячного світла, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зодіакальне світло, яке має форму трикутника, зможуть побачити жителі Північної півкулі Землі в другій половині лютого, а потім воно зникне. Це явище виникає через те, що частинки пилу, розташовані між Сонцем і Землею, відбивають і розсіюють сонячне світло. Ці частинки пилу обертаються навколо Сонця в тій самій площині, що й планети.

Зодіакальне світло завжди видно на тлі зодіакальних сузір'їв, а тому це явище отримало таку назву. Ці сузір'я розташовані вздовж екліптики, тобто видимого шляху серед зірок, який має Сонце протягом року із Землі.

Зодіакальне світло завжди видно на тлі зодіакальних сузір'їв, а тому це явище отримало таку назву Фото: EarthSky

Тривалий час учені вважали, що зодіакальне світло створюють частинки, які були скинуті з комет, коли ті наблизилися до Сонця і їхня крижана поверхня розтанула. Таким чином ці частинки залишилися кружляти навколо нашої зірки. Також вважалося, що зіткнення астероїдів створюють пил, що викликає зодіакальне світло.

У 2020 році вчені за допомогою космічного апарату "Юнона", який обертається навколо Юпітера, з'ясували, що більша частина пилу, який створює зодіакальне світло, насправді була викинута з Марса. Астрономи вважають, що під час сильних пилових бур на Марсі частинки пилу відлітають у космос і під впливом гравітації Юпітера переміщаються ближче до Сонця.

Зодіакальне світло цього року можна буде побачити з 16 лютого до кінця місяця протягом приблизно години після заходу Сонця. Але незвичайне світло у формі трикутника не можна буде побачити, якщо небо буде не дуже темним і поруч будуть розташовані джерела світлового забруднення. Також місячне світло не має бути дуже яскравим. Річ у тім, що зодіакальне світло — це дуже слабке світіння.

Зодіакальне світло буде видно в лютому, тому що якраз перед весняним рівноденням, яке цього року настане 20 березня, екліптика круто нахиляється відносно горизонту в Північній півкулі.

Як уже писав Фокус, новий астероїд-вбивця не вріжеться в Землю, але постраждає наш сусід. Імовірність того, що нещодавно виявлений астероїд 2024 YR4 може впасти на Землю все ще низька, але тепер передбачається, що замість цього він вріжеться в Місяць.

Також Фокус писав про те, що французький астрофотограф створив практично ідеальне зображення параду з шести планет Сонячної системи.

Ще Фокус писав про те, що марсохід Curiosity зробив фотографії дуже незвичайних хмар на Марсі, які мають різний колір і складаються із замороженого вуглекислого газу.