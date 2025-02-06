Чому на Землі мало важливих хімічних елементів: нове відкриття кидає виклик теоріям

Аналіз метеоритів змінює уявлення про те, як планети набули своїх хімічних елементів, і кидає виклик теоріям про те, чому Земля і Марс мають мало помірно летючих елементів.

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Розуміння того, звідки взялися основні хімічні елементи на Землі, і питання про те, чому деяких із них дуже мало, довгий час спантеличувало вчених. Тепер нове дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, розкриває цей секрет, пише Phys.

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Результати дослідження кидають виклик існуючим теоріям про те, чому на Землі та Марсі міститься мало помірно летких елементів (MVE). Помірно леткі елементи, такі як мідь і цинк, відіграють важливу роль у хімії планет і часто є компаньйонами таких важливих для життя сполук і хімічних елементів, як вода, вуглець і азот. Розуміння їхнього походження дає підказки про те, чому наша планета стала населеним світом.

На Землі та Марсі міститься значно менше MVE, ніж у найдавніших метеоритах, відомих як хондрити. Вважається, що вони утворилися в протопланетному диску, що оточує Сонце, понад 4,5 млрд років тому, з якого також з'явилися планети Сонячної системи.

Вчені провели аналіз залізних метеоритів, які являють собою залишки залізних ядер найперших будівельних блоків планет, або планетезималей. У результаті вчені виявили, що планетезимали у внутрішній частині Сонячної системи напрочуд мали багато MVE. Таким чином нове відкриття змінює уявлення про те, як планети отримали свої хімічні елементи, кажуть учені.

Раніше вчені вважали, що більша частина MVE зникла тому, що ці елементи ніколи повністю не конденсувалися в ранній Сонячній системі. Але автори дослідження дійшли висновку, що багато перших планетезималей зберегли свої MVE, а будівельні блоки Землі і Марса втратили свої елементи пізніше, коли стикалися один з одним, що призвело до формування планет.

Учені також виявили, що багато планетезималей у внутрішній частині Сонячної системи зберегли таку саму кількість MVE, як і в хондритів. Це свідчить про те, що будівельні блоки Землі та Марса від самого початку мали більше MVE, а значна їхня частина була втрачена протягом тривалої історії формування планет.

Як уже писав Фокус, фізика океану на Енцеладі ставить під загрозу виявлення інопланетян на супутнику Сатурна. Дослідження передбачає, що космічним апаратам буде складно виявити ознаки життя в підземному океані крижаного світу.

Також Фокус писав про те, що астрономи знайшли найбільшу структуру в локальному Всесвіті, що складається зі скупчень галактик. Загальна довжина цієї структури становить 1,3 млрд світлових років, а маса в 200 квадрильйонів разів більша, ніж у Сонця.