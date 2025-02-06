Почему на Земле мало важных химических элементов: новое открытие бросает вызов теориям

Анализ метеоритов меняет представление о том, как планеты приобрели свои химические элементы и бросает вызов теориям о том, почему Земля и Марс имеют мало умеренно летучих элементов.

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Понимание того, откуда взялись основные химические элементы на Земле и вопрос о том, почему некоторых из них очень мало, долгое время озадачивал ученых. Теперь новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, раскрывает этот секрет, пишет Phys.

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Результаты исследования бросают вызов существующим теориям о том, почему на Земле и Марсе находится мало умеренно летучих элементов (MVE). Умеренно летучие элементы, такие как медь и цинк, играют важную роль в химии планет и часто являются компаньонами таких важных для жизни соединений и химических элементов, как вода, углерод и азот. Понимание их происхождения дает подсказки о том, почему наша планета стала обитаемым миром.

На Земле и Марсе находится значительно меньше MVE, чем в самых древних метеоритах, известных как хондриты. Считается, что они образовались в протопланетном диске, окружающем Солнце, более 4,5 млрд лет назад, из которого также появились планеты Солнечной системы.

Ученые провели анализ железных метеоритов, которые представляет собой остатки железных ядер самых первых строительных блоков планет или планетезималей. В результате ученые обнаружили, что планетезимали во внутренней части Солнечной системы на удивление имели много MVE. Таким образом новое открытие меняет представление о том, как планеты получили свои химические элементы, говорят ученые.

Ранее ученые считали, что большая часть MVE исчезла потому, что эти элементы никогда полностью не конденсировались в ранней Солнечной системе. Но авторы исследования пришли к выводу, что многие первые планетезимали сохранили свои MVE, а строительные блоки Земли и Марса потеряли свои элементы позже, когда сталкивались друг с другом, что привело к формированию планет.

Ученые также обнаружили, что многие планетезимали во внутренней части Солнечной системы сохранили такое же количество MVE, как и у хондритов. Это говорит о том, что строительные блоки Земли и Марса изначально имели больше MVE, а значительная их часть была утрачена в течение длительной истории формирования планет.

Как уже писал Фокус, физика океана на Энцеладе ставит под угрозу обнаружение инопланетян на спутнике Сатурна. Исследование предполагает, что космическим аппаратам будет сложно обнаружить признаки жизни в подземном океане ледяного мира.

Также Фокус писал о том, что астрономы нашли самую большую структуру в локальной Вселенной, состоящую из скоплений галактик. Общая длина этой структуры составляет 1,3 млрд световых лет, а масса в 200 квадриллионов раз больше, чем у Солнца.